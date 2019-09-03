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إشادة بجهود "مرور نجران" في تسهيل الحركة وفك الاختناقات

بالمداخل والمخارج خاصة مع بداية العام الدراسي

ساهمت جهود منسوبي إدارة مرور منطقة نجران والشعب والأقسام التابعة لها في المحافظات بإشراف مدير الإدارة العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، في تنظيم حركة السير، وتسهيل الحركة المرورية في جميع أنحاء المنطقة.

وأشاد عدد من المواطنين بالجهود التي يبذلها رجال المرور، من أعمال في فك الاختناقات المرورية في مداخل ومخارج مدينة نجران والمحافظات؛ خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.
فيما رصد "سناب" وزارة الداخلية الرسمي، جهودَ إدارة مرور نجران في ضبط المخالفين، وتنظيم حركة السير في الشوارع والطرق الرئيسية داخل المدينة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إشادة بجهود "مرور نجران" في تسهيل الحركة وفك الاختناقات
سبق

ساهمت جهود منسوبي إدارة مرور منطقة نجران والشعب والأقسام التابعة لها في المحافظات بإشراف مدير الإدارة العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، في تنظيم حركة السير، وتسهيل الحركة المرورية في جميع أنحاء المنطقة.

وأشاد عدد من المواطنين بالجهود التي يبذلها رجال المرور، من أعمال في فك الاختناقات المرورية في مداخل ومخارج مدينة نجران والمحافظات؛ خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.
فيما رصد "سناب" وزارة الداخلية الرسمي، جهودَ إدارة مرور نجران في ضبط المخالفين، وتنظيم حركة السير في الشوارع والطرق الرئيسية داخل المدينة.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
12:17 PM
اخر تعديل
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
01:22 PM

إشادة بجهود "مرور نجران" في تسهيل الحركة وفك الاختناقات

بالمداخل والمخارج خاصة مع بداية العام الدراسي

A A A
هادي آل كليب - نجران
2
174

ساهمت جهود منسوبي إدارة مرور منطقة نجران والشعب والأقسام التابعة لها في المحافظات بإشراف مدير الإدارة العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، في تنظيم حركة السير، وتسهيل الحركة المرورية في جميع أنحاء المنطقة.

وأشاد عدد من المواطنين بالجهود التي يبذلها رجال المرور، من أعمال في فك الاختناقات المرورية في مداخل ومخارج مدينة نجران والمحافظات؛ خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.
فيما رصد "سناب" وزارة الداخلية الرسمي، جهودَ إدارة مرور نجران في ضبط المخالفين، وتنظيم حركة السير في الشوارع والطرق الرئيسية داخل المدينة.

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