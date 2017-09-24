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مراحل تطور عربات الحرمين.. من كرسي خشبي لبراءة الاختراع في الهندسة الذكية

وكالة الخدمات تتولى الإشراف.. وتمنح تصاريح العمل لمن تنطبق عليه الشروط

شهدت خدمة العربات، التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطوراً كبيراً على مدار السنوات الماضية

وكانت الخدمة في بادئ الأمر كرسيًا خشبيًا يحمله العديد من الأشخاص فوق رؤوسهم ليطوفوا أو يسعون بالحجيج والمعتمرين، وبعد مضي فترة من الزمن تم استخدام عربات يدوية مصنوعة من الخشب والحديد مغطاة بالإسفنج ذي اللون الأخضر، ثم أتت العربات اليدوية ذات الوزن الخفيف والتي توزع من خلال النقاط والمراكز المخصصة لذلك في المسجد الحرام.

وتطويرًا لمنظومة الأعمال التي يشهدها المسجد الحرام؛ قامت الرئاسة بإدخال خدمة العربات الكهربائية الحديثة ذات المواصفات والمقاييس العالمية، كما قامت الرئاسة بالاستفادة من التقنية الحديثة في جميع المجالات مما يخدم قاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وتمت إضافة عربات كهربائية حديثة جاءت بتصميم خفيف الوزن، مع محرك كهربائي "باور جلايد"، وحاصلة على براءة اختراع الهندسة الذكية كما أنها سهلة النقل والطي والدفع.

واستخدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية الذكية وذلك بتوفير تطبيق "تنقل" الذي يعد وسيلة سهلة لضيوف بيت الله الحرام للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية للطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

ويتيح التطبيق آلية الحجز المسبق لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات للمستخدمين، مع إمكانية الدفع الائتمانية وكذلك الدفع عند الاستلام، في خدمة متاحة على مدار الساعة لقاصدي الحرمين الشريفين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتشرف وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ممثلةً بإدارة خدمة التنقل، على العربات داخل المسجد الحرام وتمنح تصاريح العمل لمن تنطبق عليه الشروط.

وبلغ عدد العربات (8000)عربة منها (3000) عربة كهربائية، و(5000) عربة يدوية تقدم لضيوف بيت الله العتيق لكي يؤدوا عباداتهم بكل راحة وسهولة.

ومع جائحة كورونا التي يمر بها العالم اليوم؛ حددت الرئاسة 4 مواقع ونقاط توزيع وانطلاق العربات وهي جسر الشبيكة، ومدخل سلم الأرقم، ومدخل باب أجياد، ومدخل المروة فوق سطح دورات القشاشية مع وضع ملصقات في مواقع التوزيع لضمان تطبيق التباعد الجسدي وعدم التزاحم عند طلب الخدمة، وتطبيق كل التدابير والإجراءات الاحترازية لسلامة ضيوف بيت الله الحرام، وتحقيقاً لتطلعات القيادة.


وتعمل الرئاسة على تعقيم جميع العربات بشكل فوري وذلك قبل الاستخدام وبعده، حيث يتم وضع الملصقات بعد تعقيم العربات للتأكيد على أن العربات معقمة وجاهزة للاستخدام مرة أخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مراحل تطور عربات الحرمين.. من كرسي خشبي لبراءة الاختراع في الهندسة الذكية
سبق

شهدت خدمة العربات، التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطوراً كبيراً على مدار السنوات الماضية

وكانت الخدمة في بادئ الأمر كرسيًا خشبيًا يحمله العديد من الأشخاص فوق رؤوسهم ليطوفوا أو يسعون بالحجيج والمعتمرين، وبعد مضي فترة من الزمن تم استخدام عربات يدوية مصنوعة من الخشب والحديد مغطاة بالإسفنج ذي اللون الأخضر، ثم أتت العربات اليدوية ذات الوزن الخفيف والتي توزع من خلال النقاط والمراكز المخصصة لذلك في المسجد الحرام.

وتطويرًا لمنظومة الأعمال التي يشهدها المسجد الحرام؛ قامت الرئاسة بإدخال خدمة العربات الكهربائية الحديثة ذات المواصفات والمقاييس العالمية، كما قامت الرئاسة بالاستفادة من التقنية الحديثة في جميع المجالات مما يخدم قاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وتمت إضافة عربات كهربائية حديثة جاءت بتصميم خفيف الوزن، مع محرك كهربائي "باور جلايد"، وحاصلة على براءة اختراع الهندسة الذكية كما أنها سهلة النقل والطي والدفع.

واستخدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية الذكية وذلك بتوفير تطبيق "تنقل" الذي يعد وسيلة سهلة لضيوف بيت الله الحرام للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية للطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

ويتيح التطبيق آلية الحجز المسبق لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات للمستخدمين، مع إمكانية الدفع الائتمانية وكذلك الدفع عند الاستلام، في خدمة متاحة على مدار الساعة لقاصدي الحرمين الشريفين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتشرف وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ممثلةً بإدارة خدمة التنقل، على العربات داخل المسجد الحرام وتمنح تصاريح العمل لمن تنطبق عليه الشروط.

وبلغ عدد العربات (8000)عربة منها (3000) عربة كهربائية، و(5000) عربة يدوية تقدم لضيوف بيت الله العتيق لكي يؤدوا عباداتهم بكل راحة وسهولة.

ومع جائحة كورونا التي يمر بها العالم اليوم؛ حددت الرئاسة 4 مواقع ونقاط توزيع وانطلاق العربات وهي جسر الشبيكة، ومدخل سلم الأرقم، ومدخل باب أجياد، ومدخل المروة فوق سطح دورات القشاشية مع وضع ملصقات في مواقع التوزيع لضمان تطبيق التباعد الجسدي وعدم التزاحم عند طلب الخدمة، وتطبيق كل التدابير والإجراءات الاحترازية لسلامة ضيوف بيت الله الحرام، وتحقيقاً لتطلعات القيادة.


وتعمل الرئاسة على تعقيم جميع العربات بشكل فوري وذلك قبل الاستخدام وبعده، حيث يتم وضع الملصقات بعد تعقيم العربات للتأكيد على أن العربات معقمة وجاهزة للاستخدام مرة أخرى.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
06:18 PM

مراحل تطور عربات الحرمين.. من كرسي خشبي لبراءة الاختراع في الهندسة الذكية

وكالة الخدمات تتولى الإشراف.. وتمنح تصاريح العمل لمن تنطبق عليه الشروط

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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شهدت خدمة العربات، التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطوراً كبيراً على مدار السنوات الماضية

وكانت الخدمة في بادئ الأمر كرسيًا خشبيًا يحمله العديد من الأشخاص فوق رؤوسهم ليطوفوا أو يسعون بالحجيج والمعتمرين، وبعد مضي فترة من الزمن تم استخدام عربات يدوية مصنوعة من الخشب والحديد مغطاة بالإسفنج ذي اللون الأخضر، ثم أتت العربات اليدوية ذات الوزن الخفيف والتي توزع من خلال النقاط والمراكز المخصصة لذلك في المسجد الحرام.

وتطويرًا لمنظومة الأعمال التي يشهدها المسجد الحرام؛ قامت الرئاسة بإدخال خدمة العربات الكهربائية الحديثة ذات المواصفات والمقاييس العالمية، كما قامت الرئاسة بالاستفادة من التقنية الحديثة في جميع المجالات مما يخدم قاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وتمت إضافة عربات كهربائية حديثة جاءت بتصميم خفيف الوزن، مع محرك كهربائي "باور جلايد"، وحاصلة على براءة اختراع الهندسة الذكية كما أنها سهلة النقل والطي والدفع.

واستخدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية الذكية وذلك بتوفير تطبيق "تنقل" الذي يعد وسيلة سهلة لضيوف بيت الله الحرام للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية للطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

ويتيح التطبيق آلية الحجز المسبق لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات للمستخدمين، مع إمكانية الدفع الائتمانية وكذلك الدفع عند الاستلام، في خدمة متاحة على مدار الساعة لقاصدي الحرمين الشريفين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتشرف وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ممثلةً بإدارة خدمة التنقل، على العربات داخل المسجد الحرام وتمنح تصاريح العمل لمن تنطبق عليه الشروط.

وبلغ عدد العربات (8000)عربة منها (3000) عربة كهربائية، و(5000) عربة يدوية تقدم لضيوف بيت الله العتيق لكي يؤدوا عباداتهم بكل راحة وسهولة.

ومع جائحة كورونا التي يمر بها العالم اليوم؛ حددت الرئاسة 4 مواقع ونقاط توزيع وانطلاق العربات وهي جسر الشبيكة، ومدخل سلم الأرقم، ومدخل باب أجياد، ومدخل المروة فوق سطح دورات القشاشية مع وضع ملصقات في مواقع التوزيع لضمان تطبيق التباعد الجسدي وعدم التزاحم عند طلب الخدمة، وتطبيق كل التدابير والإجراءات الاحترازية لسلامة ضيوف بيت الله الحرام، وتحقيقاً لتطلعات القيادة.


وتعمل الرئاسة على تعقيم جميع العربات بشكل فوري وذلك قبل الاستخدام وبعده، حيث يتم وضع الملصقات بعد تعقيم العربات للتأكيد على أن العربات معقمة وجاهزة للاستخدام مرة أخرى.

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