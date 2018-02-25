تعليق الدراسة اليوم بمدارس التعليم بالاحساء

أصدر مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء أحمد محمد بالغنيم قرارا بتعليق الدراسة اليوم في جميع مدارس المحافظة النهارية والمسائية ( البنين - البنات )، فيما تستمر الدراسة في المدارس الليلية ما لم يصدر خلاف ذلك .

وجاء القرار بناءًا على ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة التعليمية نظرا لاستمرار هطول الامطار على المحافظة.