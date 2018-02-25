تعليق الدراسة اليوم بمدارس التعليم بالاحساء

أصدر مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء أحمد محمد بالغنيم قرارا بتعليق الدراسة اليوم في جميع مدارس المحافظة النهارية والمسائية ( البنين - البنات )، فيما تستمر الدراسة في المدارس الليلية ما لم يصدر خلاف ذلك .
وجاء القرار بناءًا على ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة التعليمية نظرا لاستمرار هطول الامطار على المحافظة.
أصدر مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء أحمد محمد بالغنيم قرارا بتعليق الدراسة اليوم في جميع مدارس المحافظة النهارية والمسائية ( البنين - البنات )، فيما تستمر الدراسة في المدارس الليلية ما لم يصدر خلاف ذلك .
وجاء القرار بناءًا على ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة التعليمية نظرا لاستمرار هطول الامطار على المحافظة.
أصدر مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء أحمد محمد بالغنيم قرارا بتعليق الدراسة اليوم في جميع مدارس المحافظة النهارية والمسائية ( البنين - البنات )، فيما تستمر الدراسة في المدارس الليلية ما لم يصدر خلاف ذلك .
وجاء القرار بناءًا على ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة التعليمية نظرا لاستمرار هطول الامطار على المحافظة.