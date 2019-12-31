"اتحاد القدم" يطلق مبادرة التكفل برواتب المدربين الوطنيين

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة تمكين المدرب السعودي للعمل في أندية دوري الدرجة الثانية بتكفل الاتحاد السعودي بالرواتب الشهرية للمدربين، بدءًا من شهر يناير 2020.



وأقرّ الاتحاد السعودي هذه الخطوة وبدعم من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الذي بارك هذه الخطوة خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء أندية دوري الدرجة الثانية أمس في الرياض.



وتهدف اللجنة الفنية من خلال هذه المبادرة إلى تمكين العمل للمدربين الوطنيين أيًّا كانت صفتهم التدريبية؛ لاكتساب مزيد من الخبرات الفنية، وفق معايير ستُعلن عنها اللجنة خلال الأيام المقبلة.



من جانبه قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه وتأييده لهذه الخطوة، التي تأتي تأكيدًا على استمرار دعمه لكرة القدم السعودية.