النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تشمل الأنشطة الخطرة.. "النيابة": نباشر قضايا البيئة الجزائية و"الصيد المفرط"

أكدت أن السعودية تولي اهتماماً بالغاً بالحفاظ على منع تلوثها وحمايتها وتطويرها

أكدت النيابة العامة السعودية، أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً بالمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع تلوثها، كما تعزز سبل مكافحة الصيد المفرط وغير القانوني تجاه الموارد السمكية، مشيرة إلى أنها تتولى مباشرة أوجه الحماية الجنائية بشأنهما.

وأشارت إلى أن النيابة تختص بالتحقيق والادعاء في القضايا الجزائية المشمولة بالأنظمة المتعلقة بحماية البيئة، والتي تشمل النظام العام للبيئة، ونظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة والمضرة بالصحة أو البيئة، ونظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ونظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، ونظام المتفجرات والمفرقعات، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.

كما أكدت أنها مختصة بالأنظمة المتعلقة بمكافحة الصيد غير القانوني، والذي يشمل نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ونظام الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، ونظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تشمل الأنشطة الخطرة.. "النيابة": نباشر قضايا البيئة الجزائية و"الصيد المفرط"
سبق

أكدت النيابة العامة السعودية، أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً بالمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع تلوثها، كما تعزز سبل مكافحة الصيد المفرط وغير القانوني تجاه الموارد السمكية، مشيرة إلى أنها تتولى مباشرة أوجه الحماية الجنائية بشأنهما.

وأشارت إلى أن النيابة تختص بالتحقيق والادعاء في القضايا الجزائية المشمولة بالأنظمة المتعلقة بحماية البيئة، والتي تشمل النظام العام للبيئة، ونظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة والمضرة بالصحة أو البيئة، ونظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ونظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، ونظام المتفجرات والمفرقعات، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.

كما أكدت أنها مختصة بالأنظمة المتعلقة بمكافحة الصيد غير القانوني، والذي يشمل نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ونظام الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، ونظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
07:36 PM

تشمل الأنشطة الخطرة.. "النيابة": نباشر قضايا البيئة الجزائية و"الصيد المفرط"

أكدت أن السعودية تولي اهتماماً بالغاً بالحفاظ على منع تلوثها وحمايتها وتطويرها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,123

أكدت النيابة العامة السعودية، أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً بالمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع تلوثها، كما تعزز سبل مكافحة الصيد المفرط وغير القانوني تجاه الموارد السمكية، مشيرة إلى أنها تتولى مباشرة أوجه الحماية الجنائية بشأنهما.

وأشارت إلى أن النيابة تختص بالتحقيق والادعاء في القضايا الجزائية المشمولة بالأنظمة المتعلقة بحماية البيئة، والتي تشمل النظام العام للبيئة، ونظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة والمضرة بالصحة أو البيئة، ونظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ونظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، ونظام المتفجرات والمفرقعات، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.

كما أكدت أنها مختصة بالأنظمة المتعلقة بمكافحة الصيد غير القانوني، والذي يشمل نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ونظام الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، ونظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,861
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,273
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,251
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,919

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة