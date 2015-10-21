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"سعادة أهالينا" تطلق 18 مبادرة تطوعية في 17 مدينة سعودية

تهدف لنشر مفاهيم التكافل الاجتماعي والإحسان بين أبناء الوطن

يستأنف البنك الأهلي السعودي حملته التطوعية السنوية "مُبادرات السعادة 2021" تحت شعار "لنُجسّد المجتمع"، امتداداً لمبادراته المجتمعية واهتمامه بالتحفيز على العمل التطوعي.

يأتي ذلك بهدف بث روح السعادة ونشر مفاهيم وثقافة الإحسان والتطوع والتكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.

وقالت بسمة الجوهري، رئيس المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي السعودي "أهالينا": الحملة هذا العام تُقدّم حزمة من المبادرات التي تتناسب مع كل مدينة وكل فئة، وبمشاركة مئات المتطوعين من كافة أنحاء المملكة، جنباً إلى جنب مع موظفي البنك الأهلي السعودي.

وأضافت: نسعى في البنك من خلال هذه الحملة إلى تقديم كل ما يفيد المجتمع، عبر إدخال السعادة على قلوب العديد من فئات المجتمع في الوقت الذي نحرص فيه كل عام على تطوير مخرجات هذه المبادرة لتكون أكثر نفعاً وأطيب أثراً على المجتمع وأبنائه.

وتضم" رحلة السعادة" خلال جولتها التي تمتد على مدى 45 يوماً وتجوب خلالها 17 مدينة، 18 مبادرة مجتمعية وتطوعية متنوعة، وموجهة لأكثر من 12 فئة من مختلف فئات المجتمع تشمل أهالينا من "أطفال التوحد، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والمرضى، والأيتام، وأسر الشهداء، والأسر المتعففة، وعمال النظافة، والعاملين في المصانع من متعددي الجنسيات".

وتتضمن الحملة باقة منوعة من البرامج والأنشطة التطوعية، فضلاً عن مجموعة من الفعاليات الثقافية والبيئية والفنية والمجتمعية الهادفة، في حين تخصص الحملة لكل مدينة عدداً من المبادرات وفق آليه تواكب الظروف الراهنة مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وتعد رحلة السعادة من المبادرات التي تترجم مساعي البنك الأهلي السعودي إلى تعزيز تفاعله الإيجابي مع المجتمع المحلي، استجابة لالتزامه بمسؤوليته المجتمعية، وتجسيداً لجهوده في ترسيخ القيم النبيلة والإيجابية القائمة على مفاهيم التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعادة أهالينا" تطلق 18 مبادرة تطوعية في 17 مدينة سعودية
سبق

يستأنف البنك الأهلي السعودي حملته التطوعية السنوية "مُبادرات السعادة 2021" تحت شعار "لنُجسّد المجتمع"، امتداداً لمبادراته المجتمعية واهتمامه بالتحفيز على العمل التطوعي.

يأتي ذلك بهدف بث روح السعادة ونشر مفاهيم وثقافة الإحسان والتطوع والتكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.

وقالت بسمة الجوهري، رئيس المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي السعودي "أهالينا": الحملة هذا العام تُقدّم حزمة من المبادرات التي تتناسب مع كل مدينة وكل فئة، وبمشاركة مئات المتطوعين من كافة أنحاء المملكة، جنباً إلى جنب مع موظفي البنك الأهلي السعودي.

وأضافت: نسعى في البنك من خلال هذه الحملة إلى تقديم كل ما يفيد المجتمع، عبر إدخال السعادة على قلوب العديد من فئات المجتمع في الوقت الذي نحرص فيه كل عام على تطوير مخرجات هذه المبادرة لتكون أكثر نفعاً وأطيب أثراً على المجتمع وأبنائه.

وتضم" رحلة السعادة" خلال جولتها التي تمتد على مدى 45 يوماً وتجوب خلالها 17 مدينة، 18 مبادرة مجتمعية وتطوعية متنوعة، وموجهة لأكثر من 12 فئة من مختلف فئات المجتمع تشمل أهالينا من "أطفال التوحد، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والمرضى، والأيتام، وأسر الشهداء، والأسر المتعففة، وعمال النظافة، والعاملين في المصانع من متعددي الجنسيات".

وتتضمن الحملة باقة منوعة من البرامج والأنشطة التطوعية، فضلاً عن مجموعة من الفعاليات الثقافية والبيئية والفنية والمجتمعية الهادفة، في حين تخصص الحملة لكل مدينة عدداً من المبادرات وفق آليه تواكب الظروف الراهنة مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وتعد رحلة السعادة من المبادرات التي تترجم مساعي البنك الأهلي السعودي إلى تعزيز تفاعله الإيجابي مع المجتمع المحلي، استجابة لالتزامه بمسؤوليته المجتمعية، وتجسيداً لجهوده في ترسيخ القيم النبيلة والإيجابية القائمة على مفاهيم التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
05:33 PM

"سعادة أهالينا" تطلق 18 مبادرة تطوعية في 17 مدينة سعودية

تهدف لنشر مفاهيم التكافل الاجتماعي والإحسان بين أبناء الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يستأنف البنك الأهلي السعودي حملته التطوعية السنوية "مُبادرات السعادة 2021" تحت شعار "لنُجسّد المجتمع"، امتداداً لمبادراته المجتمعية واهتمامه بالتحفيز على العمل التطوعي.

يأتي ذلك بهدف بث روح السعادة ونشر مفاهيم وثقافة الإحسان والتطوع والتكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.

وقالت بسمة الجوهري، رئيس المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي السعودي "أهالينا": الحملة هذا العام تُقدّم حزمة من المبادرات التي تتناسب مع كل مدينة وكل فئة، وبمشاركة مئات المتطوعين من كافة أنحاء المملكة، جنباً إلى جنب مع موظفي البنك الأهلي السعودي.

وأضافت: نسعى في البنك من خلال هذه الحملة إلى تقديم كل ما يفيد المجتمع، عبر إدخال السعادة على قلوب العديد من فئات المجتمع في الوقت الذي نحرص فيه كل عام على تطوير مخرجات هذه المبادرة لتكون أكثر نفعاً وأطيب أثراً على المجتمع وأبنائه.

وتضم" رحلة السعادة" خلال جولتها التي تمتد على مدى 45 يوماً وتجوب خلالها 17 مدينة، 18 مبادرة مجتمعية وتطوعية متنوعة، وموجهة لأكثر من 12 فئة من مختلف فئات المجتمع تشمل أهالينا من "أطفال التوحد، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والمرضى، والأيتام، وأسر الشهداء، والأسر المتعففة، وعمال النظافة، والعاملين في المصانع من متعددي الجنسيات".

وتتضمن الحملة باقة منوعة من البرامج والأنشطة التطوعية، فضلاً عن مجموعة من الفعاليات الثقافية والبيئية والفنية والمجتمعية الهادفة، في حين تخصص الحملة لكل مدينة عدداً من المبادرات وفق آليه تواكب الظروف الراهنة مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وتعد رحلة السعادة من المبادرات التي تترجم مساعي البنك الأهلي السعودي إلى تعزيز تفاعله الإيجابي مع المجتمع المحلي، استجابة لالتزامه بمسؤوليته المجتمعية، وتجسيداً لجهوده في ترسيخ القيم النبيلة والإيجابية القائمة على مفاهيم التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي.

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