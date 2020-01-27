شاهد.. "مرور ينبع" يوزع المنشورات والكتيبات لتعزيز السلامة المرورية

في حملة تستهدف جميع أطياف المجتمع للأسبوع الثاني على التوالي

تواصل شعبة مرور محافظة ينبع للأسبوع الثاني على التوالي توزيع المنشورات والكتيبات الإرشادية الخاصة بمناسبة الحملة التوعوية؛ لتعزيز السلامة المرورية وأنماط القيادة الآمنة لدى مستخدمي الطرق بالمحافظة من خلال الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

وتفصيلاً، قام أفراد وضباط المرور بالمحافظة بتوزيع العديد من المنشورات والكتيبات الخاصة بالتوعية المرورية على سائقي المركبات، وبجانب الكليات والمدارس وشوارع المحافظة؛ وذلك لتوعية وإرشاد قائدي ومستخدمي المركبات من المواطنين والمقيمين؛ لتطبيق أنظمة وتعليمات المرور لتقليل من وقوع الحوادث المرورية.

وتهدف الحملة التي يشرف عليها مدير شعبة مرور المحافظة العقيد فالح العنزي جميع أطياف المجتمع من خلال بث متطلبات السلامة المرورية وتفعيل مبدأ القدوة الحسنة لمستخدمي الطريق والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وفق خطة مشتركة تنفذها جميع الجهات ذات العلاقة.