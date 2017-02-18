"باصم" مديرًا لفرع معهد الإدارة بمكة

أصدر مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، قرارًا بتكليف الدكتور محمد بن ناصر باصم، بالعمل مديرًا عامًا لفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

وعبّر الدكتور باصم عن فخره واعتزازه بثقة مدير عام المعهد، سائلًا المولى عز وجل أن يعينه ويوفقه على ما أوكل إليه من مهام.