النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب" ينفي نقله إلى مخبأ البيت الأبيض السري بسبب المظاهرات

توجه إليه أكثر من مرة ولكن لتفقده

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، أن يكون نُقل إلى مخبأ البيت الأبيض السري؛ بسبب المظاهرات.

وقال "ترامب" لإذاعة فوكس نيوز: "المعلومات خاطئة، لقد توجهت إلى المكان مرتين أو ثلاث مرات خلال الأيام الماضية، لكن في كل مرة من أجل تفقد المكان، وكان ذلك خلال النهار"؛ وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

وبيّن أنه توجه مع مجموعة من الأشخاص.

وكات صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن جهاز الحماية نقل الرئيس إلى المخبأ مساء الجمعة الماضي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض.

ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ترامب" ينفي نقله إلى مخبأ البيت الأبيض السري بسبب المظاهرات
سبق

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، أن يكون نُقل إلى مخبأ البيت الأبيض السري؛ بسبب المظاهرات.

وقال "ترامب" لإذاعة فوكس نيوز: "المعلومات خاطئة، لقد توجهت إلى المكان مرتين أو ثلاث مرات خلال الأيام الماضية، لكن في كل مرة من أجل تفقد المكان، وكان ذلك خلال النهار"؛ وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

وبيّن أنه توجه مع مجموعة من الأشخاص.

وكات صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن جهاز الحماية نقل الرئيس إلى المخبأ مساء الجمعة الماضي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
06:58 PM

"ترامب" ينفي نقله إلى مخبأ البيت الأبيض السري بسبب المظاهرات

توجه إليه أكثر من مرة ولكن لتفقده

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
4,176

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، أن يكون نُقل إلى مخبأ البيت الأبيض السري؛ بسبب المظاهرات.

وقال "ترامب" لإذاعة فوكس نيوز: "المعلومات خاطئة، لقد توجهت إلى المكان مرتين أو ثلاث مرات خلال الأيام الماضية، لكن في كل مرة من أجل تفقد المكان، وكان ذلك خلال النهار"؛ وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

وبيّن أنه توجه مع مجموعة من الأشخاص.

وكات صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن جهاز الحماية نقل الرئيس إلى المخبأ مساء الجمعة الماضي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,808
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,173
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,182
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,867

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة