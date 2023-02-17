"الراجحي" يطلق جائزة تحفيز القطاع الخاص لتقديم أفضل الوظائف للسعوديين

لرفع نِسَب التوطين وتبني نماذج مبتكرة جاذبة وتحسين بيئة المنشآت.. ولنيْلها شروطٌ

أطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، جائزة العمل لتحفيز القطاع الخاص، على تقديم أفضل الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، وتحسين بيئة العمل في المنشآت.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، صباح اليوم، أوضح فيها أن جائزة التوطين تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص لرفع نِسَب التوطين، وتبني نماذج عمل مبتكرة جاذبة للكوادر الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

فيما نشر حساب الجائزة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على منصة "تويتر"، شروط نيْل الجائزة عبر الرابط: ‪"laboraward.qiwa.sa"