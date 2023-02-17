النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الراجحي" يطلق جائزة تحفيز القطاع الخاص لتقديم أفضل الوظائف للسعوديين

لرفع نِسَب التوطين وتبني نماذج مبتكرة جاذبة وتحسين بيئة المنشآت.. ولنيْلها شروطٌ

أطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، جائزة العمل لتحفيز القطاع الخاص، على تقديم أفضل الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، وتحسين بيئة العمل في المنشآت.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، صباح اليوم، أوضح فيها أن جائزة التوطين تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص لرفع نِسَب التوطين، وتبني نماذج عمل مبتكرة جاذبة للكوادر الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

فيما نشر حساب الجائزة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على منصة "تويتر"، شروط نيْل الجائزة عبر الرابط: ‪"laboraward.qiwa.sa"

وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي جائزة العمل لتحفيز القطاع الخاص

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الراجحي" يطلق جائزة تحفيز القطاع الخاص لتقديم أفضل الوظائف للسعوديين
سبق

أطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، جائزة العمل لتحفيز القطاع الخاص، على تقديم أفضل الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، وتحسين بيئة العمل في المنشآت.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، صباح اليوم، أوضح فيها أن جائزة التوطين تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص لرفع نِسَب التوطين، وتبني نماذج عمل مبتكرة جاذبة للكوادر الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

فيما نشر حساب الجائزة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على منصة "تويتر"، شروط نيْل الجائزة عبر الرابط: ‪"laboraward.qiwa.sa"

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
10:59 AM

"الراجحي" يطلق جائزة تحفيز القطاع الخاص لتقديم أفضل الوظائف للسعوديين

لرفع نِسَب التوطين وتبني نماذج مبتكرة جاذبة وتحسين بيئة المنشآت.. ولنيْلها شروطٌ

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
992

أطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، جائزة العمل لتحفيز القطاع الخاص، على تقديم أفضل الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، وتحسين بيئة العمل في المنشآت.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، صباح اليوم، أوضح فيها أن جائزة التوطين تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص لرفع نِسَب التوطين، وتبني نماذج عمل مبتكرة جاذبة للكوادر الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

فيما نشر حساب الجائزة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على منصة "تويتر"، شروط نيْل الجائزة عبر الرابط: ‪"laboraward.qiwa.sa"

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,639
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,665
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,338
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,732

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة