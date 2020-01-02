وتَضَمنت أسماء المقيمين الممنوحين هذه الميدالية: (عبدالله إسماعيل الخلف، أحمد محمد منصور حسين، قاسم محمد العوض، عصام الدين عبدالشكور عبدالباسط، باسل عمر توفيق يونس، محيي الدين محمد شمس الدين، عبدالله عبدالرحمن الخليل، فؤاد جمال علي محمد، عبدالرحمن عصام سويد، أحمد محمد محمد عسلان، محمد رياض سعد شعبان، فايز ناجي محمد باجري، عدلي سليم محمد الغندور، محمد علي أحمد المجذوب، علي عبيد العبيد، إبراهيم عبده حسن محمد، عبدالرحيم علي جان، عبدالغفار عبدالمؤمن أسد الله شريف، عبدالمجيد محمود الزعيم، زكريا يوسف حسن المصباحي، محمد محسن الزير، سمير صالح محمد البناء، طلال أحمد عبده سعيد، ماهر حكمت شوقي الأرناؤط، شادي فطين الأفندي، محمد آصف أحمد الحاج أحمد، فهد حميد العوين، نسرين زكريا عادل خلف، محمود خليل علي الصلح، علام أحمد هشام البرازي".

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، لـ30 مقيمًا؛ لقاء تبرع كل واحد منهم بدمه 10 مرات.

ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ30 مقيمًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-02 صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، لـ30 مقيمًا؛ لقاء تبرع كل واحد منهم بدمه 10 مرات. وتَضَمنت أسماء المقيمين الممنوحين هذه الميدالية: (عبدالله إسماعيل الخلف، أحمد محمد منصور حسين، قاسم محمد العوض، عصام الدين عبدالشكور عبدالباسط، باسل عمر توفيق يونس، محيي الدين محمد شمس الدين، عبدالله عبدالرحمن الخليل، فؤاد جمال علي محمد، عبدالرحمن عصام سويد، أحمد محمد محمد عسلان، محمد رياض سعد شعبان، فايز ناجي محمد باجري، عدلي سليم محمد الغندور، محمد علي أحمد المجذوب، علي عبيد العبيد، إبراهيم عبده حسن محمد، عبدالرحيم علي جان، عبدالغفار عبدالمؤمن أسد الله شريف، عبدالمجيد محمود الزعيم، زكريا يوسف حسن المصباحي، محمد محسن الزير، سمير صالح محمد البناء، طلال أحمد عبده سعيد، ماهر حكمت شوقي الأرناؤط، شادي فطين الأفندي، محمد آصف أحمد الحاج أحمد، فهد حميد العوين، نسرين زكريا عادل خلف، محمود خليل علي الصلح، علام أحمد هشام البرازي".

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441 02:05 PM

ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ30 مقيمًا بعد الموافقة السامية وعقب تبرعهم بالدم "10 مرات"





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صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، لـ30 مقيمًا؛ لقاء تبرع كل واحد منهم بدمه 10 مرات.

وتَضَمنت أسماء المقيمين الممنوحين هذه الميدالية: (عبدالله إسماعيل الخلف، أحمد محمد منصور حسين، قاسم محمد العوض، عصام الدين عبدالشكور عبدالباسط، باسل عمر توفيق يونس، محيي الدين محمد شمس الدين، عبدالله عبدالرحمن الخليل، فؤاد جمال علي محمد، عبدالرحمن عصام سويد، أحمد محمد محمد عسلان، محمد رياض سعد شعبان، فايز ناجي محمد باجري، عدلي سليم محمد الغندور، محمد علي أحمد المجذوب، علي عبيد العبيد، إبراهيم عبده حسن محمد، عبدالرحيم علي جان، عبدالغفار عبدالمؤمن أسد الله شريف، عبدالمجيد محمود الزعيم، زكريا يوسف حسن المصباحي، محمد محسن الزير، سمير صالح محمد البناء، طلال أحمد عبده سعيد، ماهر حكمت شوقي الأرناؤط، شادي فطين الأفندي، محمد آصف أحمد الحاج أحمد، فهد حميد العوين، نسرين زكريا عادل خلف، محمود خليل علي الصلح، علام أحمد هشام البرازي".