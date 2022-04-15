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إجمالي إصابات "كورونا" في قطر يرتفع إلى 3711 حالة

أعلنت اليوم تسجيل 283 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الأربعاء عن تسجيل 283 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3711 حالة.

وكشفت الوزارة وفق حسابها على "تويتر" عن تسجيل 33 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 406 حالات.

وقالت: بعض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين، بينما تعود معظم الحالات الجديدة الأخرى للعمالة الوافدة في مناطق مختلفة، وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام.

وتابعت: ندعو جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة، والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين؛ للتقليل من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد -19).

قطر فيروس كورونا الجديد

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إجمالي إصابات "كورونا" في قطر يرتفع إلى 3711 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الأربعاء عن تسجيل 283 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3711 حالة.

وكشفت الوزارة وفق حسابها على "تويتر" عن تسجيل 33 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 406 حالات.

وقالت: بعض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين، بينما تعود معظم الحالات الجديدة الأخرى للعمالة الوافدة في مناطق مختلفة، وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام.

وتابعت: ندعو جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة، والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين؛ للتقليل من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد -19).

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
02:51 PM

إجمالي إصابات "كورونا" في قطر يرتفع إلى 3711 حالة

أعلنت اليوم تسجيل 283 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الأربعاء عن تسجيل 283 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3711 حالة.

وكشفت الوزارة وفق حسابها على "تويتر" عن تسجيل 33 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 406 حالات.

وقالت: بعض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين، بينما تعود معظم الحالات الجديدة الأخرى للعمالة الوافدة في مناطق مختلفة، وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام.

وتابعت: ندعو جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة، والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين؛ للتقليل من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد -19).

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