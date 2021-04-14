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في 12 مدينة ومحافظة.. وفيات كورونا بالمملكة المدينة الأولى ومكة الثانية

بلغت حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة 73 حالة

بلغ إجمالي عدد الوفيات بالمملكة من جراء فيروس كورونا الجديد، منذ تسجيل أولى الحالات حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة؛ 73 حالة وفاة.

وتوزعت حالات الوفاة على 12 مدينة ومحافظة؛ حيث احتلّت المدينة المنورة المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد الوفيات بواقع 29 حالة وفاة، تلتها مكة المكرمة بـ18 حالة وفاة، ثم جدة بـ12 وفاة، ثم الرياض بـ4 حالات وفاة، والهفوف بـ3 حالات وفاة.

أما بقية الحالات فقد سجلت كلٌّ من: خميس مشيط والدمام والخبر والقطيف وبريدة والجبيل والبدائع؛ حالة وفاة لكل منها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في 12 مدينة ومحافظة.. وفيات كورونا بالمملكة المدينة الأولى ومكة الثانية
سبق

بلغ إجمالي عدد الوفيات بالمملكة من جراء فيروس كورونا الجديد، منذ تسجيل أولى الحالات حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة؛ 73 حالة وفاة.

وتوزعت حالات الوفاة على 12 مدينة ومحافظة؛ حيث احتلّت المدينة المنورة المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد الوفيات بواقع 29 حالة وفاة، تلتها مكة المكرمة بـ18 حالة وفاة، ثم جدة بـ12 وفاة، ثم الرياض بـ4 حالات وفاة، والهفوف بـ3 حالات وفاة.

أما بقية الحالات فقد سجلت كلٌّ من: خميس مشيط والدمام والخبر والقطيف وبريدة والجبيل والبدائع؛ حالة وفاة لكل منها.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
04:37 PM

في 12 مدينة ومحافظة.. وفيات كورونا بالمملكة المدينة الأولى ومكة الثانية

بلغت حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة 73 حالة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
8,077

بلغ إجمالي عدد الوفيات بالمملكة من جراء فيروس كورونا الجديد، منذ تسجيل أولى الحالات حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة؛ 73 حالة وفاة.

وتوزعت حالات الوفاة على 12 مدينة ومحافظة؛ حيث احتلّت المدينة المنورة المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد الوفيات بواقع 29 حالة وفاة، تلتها مكة المكرمة بـ18 حالة وفاة، ثم جدة بـ12 وفاة، ثم الرياض بـ4 حالات وفاة، والهفوف بـ3 حالات وفاة.

أما بقية الحالات فقد سجلت كلٌّ من: خميس مشيط والدمام والخبر والقطيف وبريدة والجبيل والبدائع؛ حالة وفاة لكل منها.

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