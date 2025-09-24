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سفارة السعودية في إندونيسيا تحتفل باليوم الوطني الـ89

بمشاركة الملحق العسكري

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وشارك في الاحتفال الملحق العسكري المكلف العميد محمد التويجري، ومدير أكاديمية الحرمين السعودية في جاكرتا نايف العنزي.

وشهد الاحتفاء الذي أُقيم بفندق ويستن في العاصمة جاكرتا عدد من المسؤولين في الحكومة الإندونيسية، يتقدمهم معالي وزير الشؤون الدينية لقمان حكيم، ووزير النقل بودي كاري سمادي، ومعالي رئيس مجلس الشورى ذو الكفل حسن، ونائب وزير الخارجية عبد الرحمن فاخر، ومعالي حاكم جاكرتا أنيس باسويدان، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء المعتمدين لدى جمهورية إندونيسيا.

وأوضح رئيس قسم الشؤون الإعلامية والثقافية بالسفارة الأستاذ فواز العثيمين أن السفارة أنتجت فيلمًا مترجمًا للغة الإندونيسية عن السعودية وقيادتها، وعن النهضة التي تمرُّ بها السعودية، ورؤيتها الطموحة 2030.

وأضفت الفنون الشعبية والعروض التراثية هوية سعودية في فضاء الحفل، في حين تابع الحضور عرضًا مرئيًّا تناول النهضة التنموية التي يشهدها الوطن، والطموح نحو مستقبل واعد، تستشرفه رؤية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة السعودية في إندونيسيا تحتفل باليوم الوطني الـ89
سبق

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وشارك في الاحتفال الملحق العسكري المكلف العميد محمد التويجري، ومدير أكاديمية الحرمين السعودية في جاكرتا نايف العنزي.

وشهد الاحتفاء الذي أُقيم بفندق ويستن في العاصمة جاكرتا عدد من المسؤولين في الحكومة الإندونيسية، يتقدمهم معالي وزير الشؤون الدينية لقمان حكيم، ووزير النقل بودي كاري سمادي، ومعالي رئيس مجلس الشورى ذو الكفل حسن، ونائب وزير الخارجية عبد الرحمن فاخر، ومعالي حاكم جاكرتا أنيس باسويدان، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء المعتمدين لدى جمهورية إندونيسيا.

وأوضح رئيس قسم الشؤون الإعلامية والثقافية بالسفارة الأستاذ فواز العثيمين أن السفارة أنتجت فيلمًا مترجمًا للغة الإندونيسية عن السعودية وقيادتها، وعن النهضة التي تمرُّ بها السعودية، ورؤيتها الطموحة 2030.

وأضفت الفنون الشعبية والعروض التراثية هوية سعودية في فضاء الحفل، في حين تابع الحضور عرضًا مرئيًّا تناول النهضة التنموية التي يشهدها الوطن، والطموح نحو مستقبل واعد، تستشرفه رؤية 2030.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
12:52 AM

سفارة السعودية في إندونيسيا تحتفل باليوم الوطني الـ89

بمشاركة الملحق العسكري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جاكرتا
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أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وشارك في الاحتفال الملحق العسكري المكلف العميد محمد التويجري، ومدير أكاديمية الحرمين السعودية في جاكرتا نايف العنزي.

وشهد الاحتفاء الذي أُقيم بفندق ويستن في العاصمة جاكرتا عدد من المسؤولين في الحكومة الإندونيسية، يتقدمهم معالي وزير الشؤون الدينية لقمان حكيم، ووزير النقل بودي كاري سمادي، ومعالي رئيس مجلس الشورى ذو الكفل حسن، ونائب وزير الخارجية عبد الرحمن فاخر، ومعالي حاكم جاكرتا أنيس باسويدان، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء المعتمدين لدى جمهورية إندونيسيا.

وأوضح رئيس قسم الشؤون الإعلامية والثقافية بالسفارة الأستاذ فواز العثيمين أن السفارة أنتجت فيلمًا مترجمًا للغة الإندونيسية عن السعودية وقيادتها، وعن النهضة التي تمرُّ بها السعودية، ورؤيتها الطموحة 2030.

وأضفت الفنون الشعبية والعروض التراثية هوية سعودية في فضاء الحفل، في حين تابع الحضور عرضًا مرئيًّا تناول النهضة التنموية التي يشهدها الوطن، والطموح نحو مستقبل واعد، تستشرفه رؤية 2030.

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