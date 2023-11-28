من الرياض وجدة وحائل.. تفاصيل عن مسارات رالي #داكار_السعودية 2022

تتميز بالمناظر الطبيعية والألوان المتنوعة الرائعة وستتطلب مهارة عالية في الملاحة

أعلنت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية اليوم عبر مؤتمر صحفي افتراضي، التفاصيل النهائية الخاصة بمسار "رالي داكار السعودية 2022م"، بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، والرئيس التنفيذي لمنظمة آموري سبورت "يان لومينير"، ومدير رالي داكار "ديفيد كاستيرا" .

وكشف المؤتمر عن تفاصيل مسار النسخة الجديدة من سباق الرالي الذي سيقام للسنة الثالثة على التوالي على أراضي المملكة، خلال الفترة من 1 إلى 14 يناير 2022م، بمشاركة 430 مركبة في مختلف فئات السباق و148 مركبة أخرى في "داكار كلاسيك"، وبمسافة تزيد على 8000 كلم، في نسخة تعدّ هي الأكبر من حيث عدد المشاركين الذين سيمثلون أكثر من 70 دولة من مختلف دول العالم.

وبهذه المناسبة قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: "نفخر اليوم بإعلان تفاصيل مسار رالي داكار 2022 الذي سيقام في المملكة للسنة الثالثة على التوالي، الذي يجسد دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي، وحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد – حفظه الله - لهذا القطاع، مع توفير كل الإمكانات اللازمة لجعل المملكة عاصمةً لاستضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية".

وأضاف: "لدينا شغف كبير بالرياضة التي تعدُّ إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، وأصبحت مساهمًا رئيسًا في مسيرتنا الاقتصادية، ومن هذا المنطلق فإننا نواصل الترحيب بالعالم في بلادنا الغالية باحتضان أكبر الفعاليات العالمية، والأهم من ذلك أننا نركز على صناعة مجتمعٍ حيوي نابضٍ بالحياة، من أجل تحقيق تميزٍ رياضيٍ محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، لذا فنحن اليوم أمام تحدٍ جديدٍ باستضافة رالي داكار السعودية في نسخته الثالثة، بعد أن حققنا ـ ولله الحمد ـ نجاحات كبيرة في النسختين الماضيتين، ونَعِدُ الجميع ـ بإذن الله ـ بأن يشاهدوا نسخةً مميزةً مليئةً بالإثارة والندية، لنكتب سويًّا فصلاً جديدًا في قصة رالي داكار السعودية".

من جانبه قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية: "تسير الرياضة السعودية ـ ولله الحمد ـ بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف والوصول إلى مستهدفات رؤية مملكتنا 2030، بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة ومتابعة سمو وزير الرياضة، وهو ما تحقق ـ ولله الحمد ـ على أرض الواقع".

وأضاف: "نجحنا خلال العامين الماضيين في استضافة أصعب وأكبر رالي على مستوى العالم، وبالرغم من الصعوبات التي واجهتنا في العام الماضي تحديدًا بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أننا ـ ولله الحمد ـ وبفضل الدعم الذي وجدناه من قيادتنا الرشيدة، قدمنا نسخةً مثاليةً وفق أعلى معايير السلامة العالمية، واليوم نقترب من استضافة هذا الحدث للمرة الثالثة ونحن نملك الخبرة الكافية لأن نقدم نسخةً مميزةً أيضًا، تعكس قدرة شباب وشابات هذا الوطن الغالي على استضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية على الإطلاق".

ويتألف مسار الرالي هذا العام من مرحلة تمهيدية واحدة و12 مرحلة عادية، يتخللها يوم واحد للراحة في الرياض هو يوم 8 يناير، حيث يستهل السائقون رحلتهم الشاقة برحلة تمهيدية من جدة إلى حائل في الأول من يناير، على أن يكون يوم 2 يناير بداية السباق الفعلية من حائل، مرورًا بالأرطاوية والقيصومة والرياض، ثم الدوادمي فوادي الدواسر وبيشة، وانتهاءً بجدة.

وستكون المراحل الخاصة بالسباق على النحو التالي:

-المرحلة الأولى أ (1 يناير) جدة - حائل، 834 كلم - المرحلة الخاصة 19كلم.

-المرحلة الأولى ب (2 يناير)، حائل، 546 كم – المرحلة الخاصة 334 كم.

-المرحلة الثانية (3 يناير)، حائل – الأرطاوية، 585 كم – المرحلة الخاصة 339 كم.

-المرحلة الثالثة (4 يناير)، الأرطاوية – القيصومة،554 كم – المرحلة الخاصة 368 كم.

-المرحلة الرابعة (5 يناير)، القيصومة – الرياض، 707 كم – المرحلة الخاصة 465 كم.

-المرحلة الخامسة (6 يناير)، الرياض، 563 كم – المرحلة الخاصة 348 كم.

-المرحلة السادسة (7 يناير)، الرياض، 635 كم – المرحلة الخاصة 421 كم.

-يوم الراحة (8 يناير) الرياض.

-المرحلة السابعة (9 يناير)، الرياض – الدوادمي، 700 كم – المرحلة الخاصة 401 كم.

-المرحلة الثامنة (10 يناير)، الدوادمي – وادي الدواسر، 828 كم – المرحلة الخاصة 394 كم.

-المرحلة التاسعة (11 يناير)، وداي الدواسر، 490 كم – المرحلة الخاصة 287 كم.

-المرحلة العاشرة (12 يناير)، وادي الدواسر – بيشة، 757 كم – المرحلة الخاصة 374 كم.

-المرحلة الحادية عشرة (13 يناير)، بيشة، 500 كم – المرحلة الخاصة 345 كم.

-المرحلة الثانية عشرة (14 يناير)، بيشة – جدة، 676 كم – المرحلة الخاصة 163 كم.

يشار إلى أن نسخة 2022م من رالي داكار ستكون بداية لمبادرة جديدة تُعرف باسم خطة "مستقبل داكار"، والتي تهدف إلى أن يكون هناك مجال يتألف بالكامل من المركبات منخفضة الانبعاثات بحلول عام 2030م، حيث تسعى منظمة أموري سبورت المنظمة للرالي مع الاتحاد الدولي للسيارات، إلى تشجيع الشركات المصنعة على تطوير سيارات تعمل بالوقود البديل واعتماد فئة "T1 Ultimate" الجديدة، والتي ستشهد مشاركة أربع سيارات ضمن هذه الفئة في رالي هذا العام لأول مرة.