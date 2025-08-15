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"الصحة" تعلن تسجيل 1528 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1413 إصابة

الجزائر: 469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت الجزائر 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 38133 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 9 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1360 حالة وفاة، مشيراً إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 26644 حالة.

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الجزائر: 469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الجزائر 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 38133 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 9 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1360 حالة وفاة، مشيراً إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 26644 حالة.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
07:05 PM

الجزائر: 469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الجزائر 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 38133 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 9 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1360 حالة وفاة، مشيراً إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 26644 حالة.

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