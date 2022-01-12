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"الوداد الخيرية" تستقبل أكثر من 2500 طلب احتضان من الأسر خلال 2021

تمكنت من إسناد احتضان 150 يتيماً من فاقدي الرعاية الوالدية إلى أسر مؤهلة

كشفت جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، عن تلقيها عبر بوابتها الإلكترونية خلال عام 2021م، أكثر من 2500 طلب احتضان من الأسر السعودية، حيث يشهد إقبال المجتمع السعودي على احتضان الأطفال الأيتام ارتفاعًا ملحوظًا يجسّد ويعكس حقيقة مفهوم التكافل الاجتماعي في وطننا.

وبيّنت الجمعية أنها تمكنت بفضل الله -عزّ وجلّ- خلال عام 2021م، من إسناد احتضان 150 طفلاً يتيماً من فاقدي الرعاية الوالدية (مجهولي الأبويْن) إلى أسر سعودية مناسبة ومؤهلة، وفق معايير وشروط الاحتضان المعتمدة لديها، وذلك على مستوى المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الوداد الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي، أن الجمعية وهي الذراع التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، تتولى مسؤولية إسناد احتضان الأطفال الأيتام دون عمر السنتين على مستوى المملكة، إلى أسر سعودية محتضنة، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بصورة دقيقة جداً وفق الشروط والمعايير المعتمدة.

ولفت "النعمي"؛ إلى أن عمليات تسليم الأطفال للأسر المحتضنة تمّت بصورة دقيقة ووفق التعليمات الوقائية لضمان سلامة الجميع، حيث بلغ عدد الأطفال المحتضنين خلال عام 2021م 150 طفلاً؛ منهم 72 من الذكور و78 من الإناث، في مختلف مناطق المملكة، مشيداً بتفاعل الأسر مع الإجراءات الوقائية ووعيهم الذي أسهم في سير التسليم بصورة صحية وصحيحة.

وبيّن أن "الوداد" تتلقى طلبات الاحتضان عبر بوابتها الإلكترونية، ليتم بعد ذلك زيارة الأسرة وبحثها اجتماعياً ونفسياً من خلال مختصين ومختصات؛ للتأكد من مناسبة ومقدرة الأسرة للاحتضان وتحقيقها شرط أن تكون حسنة السيرة والسلوك، إضافة إلى التأكّد من سلامتها صحياً من الأمراض السارية والمعدية من خلال الفحص الطبي، ومناسبة لون البشرة والملامح البارزة للأسرة مع لون بشرة وملامح الطفل المحتضن، وتحقيق شرط الرضاعة الشرعية؛ ما يسهم في نشأة اليتيم في أسرة يرتبط بها ارتباطاً شرعياً.

يُذكر أن الوداد لرعاية الأيتام هي أول جمعية سعودية متخصّصة في رعاية الأطفال الأيتام دون عمر السنتين من فاقدي الرعاية الوالدية وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية مؤهلة، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تُوكل إليها مهمة متابعة هؤلاء الأطفال وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوداد الخيرية" تستقبل أكثر من 2500 طلب احتضان من الأسر خلال 2021
سبق

كشفت جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، عن تلقيها عبر بوابتها الإلكترونية خلال عام 2021م، أكثر من 2500 طلب احتضان من الأسر السعودية، حيث يشهد إقبال المجتمع السعودي على احتضان الأطفال الأيتام ارتفاعًا ملحوظًا يجسّد ويعكس حقيقة مفهوم التكافل الاجتماعي في وطننا.

وبيّنت الجمعية أنها تمكنت بفضل الله -عزّ وجلّ- خلال عام 2021م، من إسناد احتضان 150 طفلاً يتيماً من فاقدي الرعاية الوالدية (مجهولي الأبويْن) إلى أسر سعودية مناسبة ومؤهلة، وفق معايير وشروط الاحتضان المعتمدة لديها، وذلك على مستوى المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الوداد الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي، أن الجمعية وهي الذراع التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، تتولى مسؤولية إسناد احتضان الأطفال الأيتام دون عمر السنتين على مستوى المملكة، إلى أسر سعودية محتضنة، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بصورة دقيقة جداً وفق الشروط والمعايير المعتمدة.

ولفت "النعمي"؛ إلى أن عمليات تسليم الأطفال للأسر المحتضنة تمّت بصورة دقيقة ووفق التعليمات الوقائية لضمان سلامة الجميع، حيث بلغ عدد الأطفال المحتضنين خلال عام 2021م 150 طفلاً؛ منهم 72 من الذكور و78 من الإناث، في مختلف مناطق المملكة، مشيداً بتفاعل الأسر مع الإجراءات الوقائية ووعيهم الذي أسهم في سير التسليم بصورة صحية وصحيحة.

وبيّن أن "الوداد" تتلقى طلبات الاحتضان عبر بوابتها الإلكترونية، ليتم بعد ذلك زيارة الأسرة وبحثها اجتماعياً ونفسياً من خلال مختصين ومختصات؛ للتأكد من مناسبة ومقدرة الأسرة للاحتضان وتحقيقها شرط أن تكون حسنة السيرة والسلوك، إضافة إلى التأكّد من سلامتها صحياً من الأمراض السارية والمعدية من خلال الفحص الطبي، ومناسبة لون البشرة والملامح البارزة للأسرة مع لون بشرة وملامح الطفل المحتضن، وتحقيق شرط الرضاعة الشرعية؛ ما يسهم في نشأة اليتيم في أسرة يرتبط بها ارتباطاً شرعياً.

يُذكر أن الوداد لرعاية الأيتام هي أول جمعية سعودية متخصّصة في رعاية الأطفال الأيتام دون عمر السنتين من فاقدي الرعاية الوالدية وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية مؤهلة، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تُوكل إليها مهمة متابعة هؤلاء الأطفال وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
01:17 PM

"الوداد الخيرية" تستقبل أكثر من 2500 طلب احتضان من الأسر خلال 2021

تمكنت من إسناد احتضان 150 يتيماً من فاقدي الرعاية الوالدية إلى أسر مؤهلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كشفت جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، عن تلقيها عبر بوابتها الإلكترونية خلال عام 2021م، أكثر من 2500 طلب احتضان من الأسر السعودية، حيث يشهد إقبال المجتمع السعودي على احتضان الأطفال الأيتام ارتفاعًا ملحوظًا يجسّد ويعكس حقيقة مفهوم التكافل الاجتماعي في وطننا.

وبيّنت الجمعية أنها تمكنت بفضل الله -عزّ وجلّ- خلال عام 2021م، من إسناد احتضان 150 طفلاً يتيماً من فاقدي الرعاية الوالدية (مجهولي الأبويْن) إلى أسر سعودية مناسبة ومؤهلة، وفق معايير وشروط الاحتضان المعتمدة لديها، وذلك على مستوى المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الوداد الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي، أن الجمعية وهي الذراع التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، تتولى مسؤولية إسناد احتضان الأطفال الأيتام دون عمر السنتين على مستوى المملكة، إلى أسر سعودية محتضنة، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بصورة دقيقة جداً وفق الشروط والمعايير المعتمدة.

ولفت "النعمي"؛ إلى أن عمليات تسليم الأطفال للأسر المحتضنة تمّت بصورة دقيقة ووفق التعليمات الوقائية لضمان سلامة الجميع، حيث بلغ عدد الأطفال المحتضنين خلال عام 2021م 150 طفلاً؛ منهم 72 من الذكور و78 من الإناث، في مختلف مناطق المملكة، مشيداً بتفاعل الأسر مع الإجراءات الوقائية ووعيهم الذي أسهم في سير التسليم بصورة صحية وصحيحة.

وبيّن أن "الوداد" تتلقى طلبات الاحتضان عبر بوابتها الإلكترونية، ليتم بعد ذلك زيارة الأسرة وبحثها اجتماعياً ونفسياً من خلال مختصين ومختصات؛ للتأكد من مناسبة ومقدرة الأسرة للاحتضان وتحقيقها شرط أن تكون حسنة السيرة والسلوك، إضافة إلى التأكّد من سلامتها صحياً من الأمراض السارية والمعدية من خلال الفحص الطبي، ومناسبة لون البشرة والملامح البارزة للأسرة مع لون بشرة وملامح الطفل المحتضن، وتحقيق شرط الرضاعة الشرعية؛ ما يسهم في نشأة اليتيم في أسرة يرتبط بها ارتباطاً شرعياً.

يُذكر أن الوداد لرعاية الأيتام هي أول جمعية سعودية متخصّصة في رعاية الأطفال الأيتام دون عمر السنتين من فاقدي الرعاية الوالدية وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية مؤهلة، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تُوكل إليها مهمة متابعة هؤلاء الأطفال وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة.

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