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تونس: شفاء كافة المصابين بكورونا في 7 ولايات

عدم تسجيل أي إصابة جديدة ووفاة إضافية

أعلنت وزارة الصحة التونسية أن سبعًا من ولايات البلاد خالية تمامًا من فيروس كورونا بعد شفاء كافة المصابين، وهي نابل وزغوان وجندوبة والكاف وسليانة وتوزر وقابس.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة، عدم تسجيل أي حالة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت ليستقر عدد المصابين عند 1048، بينهم 914 حالة شفاء و48 وفاة، بعد تسجيل وفاة جديدة بولاية تونس.

وأكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ اليوم الأحد، أن بلاده "تحكمت بشكل كبير" في انتشار وباء كورونا، معربًا عن أمله في استئناف النشاط السياحي في أقرب وقت.

فيروس كورونا الجديد

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تونس: شفاء كافة المصابين بكورونا في 7 ولايات
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية أن سبعًا من ولايات البلاد خالية تمامًا من فيروس كورونا بعد شفاء كافة المصابين، وهي نابل وزغوان وجندوبة والكاف وسليانة وتوزر وقابس.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة، عدم تسجيل أي حالة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت ليستقر عدد المصابين عند 1048، بينهم 914 حالة شفاء و48 وفاة، بعد تسجيل وفاة جديدة بولاية تونس.

وأكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ اليوم الأحد، أن بلاده "تحكمت بشكل كبير" في انتشار وباء كورونا، معربًا عن أمله في استئناف النشاط السياحي في أقرب وقت.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
05:43 PM

تونس: شفاء كافة المصابين بكورونا في 7 ولايات

عدم تسجيل أي إصابة جديدة ووفاة إضافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,383

أعلنت وزارة الصحة التونسية أن سبعًا من ولايات البلاد خالية تمامًا من فيروس كورونا بعد شفاء كافة المصابين، وهي نابل وزغوان وجندوبة والكاف وسليانة وتوزر وقابس.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة، عدم تسجيل أي حالة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت ليستقر عدد المصابين عند 1048، بينهم 914 حالة شفاء و48 وفاة، بعد تسجيل وفاة جديدة بولاية تونس.

وأكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ اليوم الأحد، أن بلاده "تحكمت بشكل كبير" في انتشار وباء كورونا، معربًا عن أمله في استئناف النشاط السياحي في أقرب وقت.

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