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"شرطة الرياض" تدرب منسوباتها على الجودة في الأداء الوظيفي

أقامت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع كلية الشرق العربي يوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1441 هـ ورشة عمل مخصصة للموظفات المدنيات من منسوبات شرطة المنطقة بعنوان "الجودة في الأداء الوظيفي" وذلك بالقاعة الرئيسة بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، حيث ألقت الدكتورة عدله بنت علي العيسى محاضرةً علمية تناولت خلالها عددًا من الموضوعات المتعلقة بجودة الأداء الوظيفي لرفع مستوى الكفاءة وزيادة الوعي المهني والإدراك المعرفي والإشارة إلى لوائح وأنظمة الموارد البشرية في الخدمة المدنية.

ويأتي ذلك امتدادًا لبرامج التأهيل والتطوير المعتمدة بناءً على توجيهات معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

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"شرطة الرياض" تدرب منسوباتها على الجودة في الأداء الوظيفي
سبق

أقامت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع كلية الشرق العربي يوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1441 هـ ورشة عمل مخصصة للموظفات المدنيات من منسوبات شرطة المنطقة بعنوان "الجودة في الأداء الوظيفي" وذلك بالقاعة الرئيسة بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، حيث ألقت الدكتورة عدله بنت علي العيسى محاضرةً علمية تناولت خلالها عددًا من الموضوعات المتعلقة بجودة الأداء الوظيفي لرفع مستوى الكفاءة وزيادة الوعي المهني والإدراك المعرفي والإشارة إلى لوائح وأنظمة الموارد البشرية في الخدمة المدنية.

ويأتي ذلك امتدادًا لبرامج التأهيل والتطوير المعتمدة بناءً على توجيهات معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
08:29 PM

"شرطة الرياض" تدرب منسوباتها على الجودة في الأداء الوظيفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع كلية الشرق العربي يوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1441 هـ ورشة عمل مخصصة للموظفات المدنيات من منسوبات شرطة المنطقة بعنوان "الجودة في الأداء الوظيفي" وذلك بالقاعة الرئيسة بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، حيث ألقت الدكتورة عدله بنت علي العيسى محاضرةً علمية تناولت خلالها عددًا من الموضوعات المتعلقة بجودة الأداء الوظيفي لرفع مستوى الكفاءة وزيادة الوعي المهني والإدراك المعرفي والإشارة إلى لوائح وأنظمة الموارد البشرية في الخدمة المدنية.

ويأتي ذلك امتدادًا لبرامج التأهيل والتطوير المعتمدة بناءً على توجيهات معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

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