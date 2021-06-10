موجات غبارية كثيفة تقترب من شرق المملكة

تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير

تشهد الحالة الجوية بدء تشكّل موجات من الغبار الكثيف في الأجزاء الجنوبية من العراق، وهي تتحرك حالياً نحو الأراضي الكويتية، ثم لاحقاً الأجزاء الشرقية من المملكة العربية السعودية.



ويُتوقع خلال الساعات القادمة بحسب "طقس العرب" أن تزداد كثافة الموجة الغبارية، وأن تعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت في الكويت وشرق السعودية لمستويات كبيرة، قد تصل لما دون الـ 500 متر.



وعلى مرضى الجهاز التنفسي والعيون ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية.