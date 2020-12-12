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"الصحة": تسجيل 166 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

كليات الخليج توقّع اتفاقية تعاون مع الشؤون الصحية بحفر الباطن

أعلنت عن خصم بنسبة 62٪ على الرسوم الدراسية لمنسوبي الصحة

وقعت كليات الخليج اتفاقية تعاون مع مديرية الشؤون الصحية في حفر الباطن، بحضور الأمير منصور بن محمد بن

سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، وعميد الكليات الدكتور محمد بن ظافر الدوسري ومدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي.

وقال "الدوسري": اتفاقية التعاون تأتي انطلاقاً من مسؤولية الكليات الاجتماعية تجاه الكادر الصحي في بلادنا الغالية، ونظرًا للجهد الكبير

والرائع الذي قدمه منسوبو وزارة الصحة تجاه جائحة كورونا، وسعياً من الطرفين لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين القطاعين العام

والخاص بالدولة، وبما يخدم أبناء وبنات محافظة حفر الباطن؛ فقد تم العمل على تنفيذ هذه الاتفاقية.

وتتمثل أحد أهم أهداف التعاون في هذه الاتفاقية بتقديم الكليات خصم مالي خاص يصل إلى 62٪ من قيمة رسوم الساعة الدراسية

الرسمية لجميع منسوبي الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن من الراغبين بالدراسة في الكليات؛ دعماً لجهودهم المباركة تجاه جائحة

"كورونا" وكونهم شكلوا خط دفاعنا الأول في هذا الوقت الحرج.

وتتضمن الاتفاقية، تقديم خدمات أكاديمية واستشارات تدريبية وتقويمية والاستفادة من الكوادر الأكاديمية والتربوية والقيادية والمشاركة

في تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات البحث وورش العمل والمشاركة في الترجمة والنشر والتأليف ودعم المبادرات.

كليات الخليج مديرية الشؤون الصحية حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كليات الخليج توقّع اتفاقية تعاون مع الشؤون الصحية بحفر الباطن
سبق

وقعت كليات الخليج اتفاقية تعاون مع مديرية الشؤون الصحية في حفر الباطن، بحضور الأمير منصور بن محمد بن

سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، وعميد الكليات الدكتور محمد بن ظافر الدوسري ومدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي.

وقال "الدوسري": اتفاقية التعاون تأتي انطلاقاً من مسؤولية الكليات الاجتماعية تجاه الكادر الصحي في بلادنا الغالية، ونظرًا للجهد الكبير

والرائع الذي قدمه منسوبو وزارة الصحة تجاه جائحة كورونا، وسعياً من الطرفين لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين القطاعين العام

والخاص بالدولة، وبما يخدم أبناء وبنات محافظة حفر الباطن؛ فقد تم العمل على تنفيذ هذه الاتفاقية.

وتتمثل أحد أهم أهداف التعاون في هذه الاتفاقية بتقديم الكليات خصم مالي خاص يصل إلى 62٪ من قيمة رسوم الساعة الدراسية

الرسمية لجميع منسوبي الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن من الراغبين بالدراسة في الكليات؛ دعماً لجهودهم المباركة تجاه جائحة

"كورونا" وكونهم شكلوا خط دفاعنا الأول في هذا الوقت الحرج.

وتتضمن الاتفاقية، تقديم خدمات أكاديمية واستشارات تدريبية وتقويمية والاستفادة من الكوادر الأكاديمية والتربوية والقيادية والمشاركة

في تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات البحث وورش العمل والمشاركة في الترجمة والنشر والتأليف ودعم المبادرات.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
04:54 PM

كليات الخليج توقّع اتفاقية تعاون مع الشؤون الصحية بحفر الباطن

أعلنت عن خصم بنسبة 62٪ على الرسوم الدراسية لمنسوبي الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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وقعت كليات الخليج اتفاقية تعاون مع مديرية الشؤون الصحية في حفر الباطن، بحضور الأمير منصور بن محمد بن

سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، وعميد الكليات الدكتور محمد بن ظافر الدوسري ومدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي.

وقال "الدوسري": اتفاقية التعاون تأتي انطلاقاً من مسؤولية الكليات الاجتماعية تجاه الكادر الصحي في بلادنا الغالية، ونظرًا للجهد الكبير

والرائع الذي قدمه منسوبو وزارة الصحة تجاه جائحة كورونا، وسعياً من الطرفين لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين القطاعين العام

والخاص بالدولة، وبما يخدم أبناء وبنات محافظة حفر الباطن؛ فقد تم العمل على تنفيذ هذه الاتفاقية.

وتتمثل أحد أهم أهداف التعاون في هذه الاتفاقية بتقديم الكليات خصم مالي خاص يصل إلى 62٪ من قيمة رسوم الساعة الدراسية

الرسمية لجميع منسوبي الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن من الراغبين بالدراسة في الكليات؛ دعماً لجهودهم المباركة تجاه جائحة

"كورونا" وكونهم شكلوا خط دفاعنا الأول في هذا الوقت الحرج.

وتتضمن الاتفاقية، تقديم خدمات أكاديمية واستشارات تدريبية وتقويمية والاستفادة من الكوادر الأكاديمية والتربوية والقيادية والمشاركة

في تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات البحث وورش العمل والمشاركة في الترجمة والنشر والتأليف ودعم المبادرات.

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