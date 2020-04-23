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إيران.. 1030 إصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 87026 حالة

أعلنت تسجيل 90 وفاة بالفيروس ليبلغ الإجمالي 5481 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 87026 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 90 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5481 شخصاً.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران.. 1030 إصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 87026 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 87026 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 90 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5481 شخصاً.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
01:15 PM

إيران.. 1030 إصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 87026 حالة

أعلنت تسجيل 90 وفاة بالفيروس ليبلغ الإجمالي 5481 شخصاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 87026 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 90 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5481 شخصاً.

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