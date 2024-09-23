"المدخلي" يرزق بـ"توأم"

رزق عبدالله بن يحيى محمد آل علي المدخلي بتوأم اتفق وحرمه على تسميتهن "رتيل وبتيل".
فيما تلقى "المدخلي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله تعالى أن يجعلهما من مواليد السعادة.
رزق عبدالله بن يحيى محمد آل علي المدخلي بتوأم اتفق وحرمه على تسميتهن "رتيل وبتيل".
فيما تلقى "المدخلي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله تعالى أن يجعلهما من مواليد السعادة.
رزق عبدالله بن يحيى محمد آل علي المدخلي بتوأم اتفق وحرمه على تسميتهن "رتيل وبتيل".
فيما تلقى "المدخلي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله تعالى أن يجعلهما من مواليد السعادة.
رزق عبدالله بن يحيى محمد آل علي المدخلي بتوأم اتفق وحرمه على تسميتهن "رتيل وبتيل".
فيما تلقى "المدخلي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله تعالى أن يجعلهما من مواليد السعادة.