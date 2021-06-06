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اجتماع تمهيدي لممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية

تستمر لـ5 أيام.. بهدف تعزيز العمل المشترك والمساهمة بفاعلية في توطيده

بدأ اليوم بمقر جامعة الدول العربية، الاجتماع التمهيدي للندوة الـ"25" لممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية؛ لدراسة "منظومة التدريب الطبي الميداني لمواكبة متطلبات الإسناد الطبي للعمليات المشتركة"، وتستمر لـ5 أيام برئاسة نائب رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن أحمد عبدالله محمد العابسي، بمشاركة ممثلي 14 دولة عربية.

وأعرب الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل الذوادي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، عن ثقته في أن تخرج الندوة بدراسة تسهم في تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات القوات المسلحة وبلوغ الأهداف لتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة العربية؛ مشيرًا إلى أن المستوى الرفيع للمشاركين يعكس ما توليه قيادات القوات المسلحة العربية من اهتمام بالعمل العربي، ويسهم بفاعلية في توطيد أسس التعاون للعمل المشترك.

من جانبه، أشار رئيس الاجتماع اللواء أحمد العابسي في كلمته، إلى أن الظروف التي تمر بها اليمن تهدد الأمن القومي العربي؛ مشيدًا بوقوف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن؛ وهو ما يمثل تجسيدًا للتضامن العربي المشترك.

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اجتماع تمهيدي لممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية
سبق

بدأ اليوم بمقر جامعة الدول العربية، الاجتماع التمهيدي للندوة الـ"25" لممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية؛ لدراسة "منظومة التدريب الطبي الميداني لمواكبة متطلبات الإسناد الطبي للعمليات المشتركة"، وتستمر لـ5 أيام برئاسة نائب رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن أحمد عبدالله محمد العابسي، بمشاركة ممثلي 14 دولة عربية.

وأعرب الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل الذوادي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، عن ثقته في أن تخرج الندوة بدراسة تسهم في تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات القوات المسلحة وبلوغ الأهداف لتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة العربية؛ مشيرًا إلى أن المستوى الرفيع للمشاركين يعكس ما توليه قيادات القوات المسلحة العربية من اهتمام بالعمل العربي، ويسهم بفاعلية في توطيد أسس التعاون للعمل المشترك.

من جانبه، أشار رئيس الاجتماع اللواء أحمد العابسي في كلمته، إلى أن الظروف التي تمر بها اليمن تهدد الأمن القومي العربي؛ مشيدًا بوقوف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن؛ وهو ما يمثل تجسيدًا للتضامن العربي المشترك.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
01:31 PM

اجتماع تمهيدي لممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية

تستمر لـ5 أيام.. بهدف تعزيز العمل المشترك والمساهمة بفاعلية في توطيده

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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بدأ اليوم بمقر جامعة الدول العربية، الاجتماع التمهيدي للندوة الـ"25" لممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية؛ لدراسة "منظومة التدريب الطبي الميداني لمواكبة متطلبات الإسناد الطبي للعمليات المشتركة"، وتستمر لـ5 أيام برئاسة نائب رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن أحمد عبدالله محمد العابسي، بمشاركة ممثلي 14 دولة عربية.

وأعرب الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل الذوادي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، عن ثقته في أن تخرج الندوة بدراسة تسهم في تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات القوات المسلحة وبلوغ الأهداف لتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة العربية؛ مشيرًا إلى أن المستوى الرفيع للمشاركين يعكس ما توليه قيادات القوات المسلحة العربية من اهتمام بالعمل العربي، ويسهم بفاعلية في توطيد أسس التعاون للعمل المشترك.

من جانبه، أشار رئيس الاجتماع اللواء أحمد العابسي في كلمته، إلى أن الظروف التي تمر بها اليمن تهدد الأمن القومي العربي؛ مشيدًا بوقوف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن؛ وهو ما يمثل تجسيدًا للتضامن العربي المشترك.

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