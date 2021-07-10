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الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

حضرت نهائي كأس العالم قبل 55 عامًا

أعربت الملكة إليزابيث الثانية اليوم السبت عن أملها بفوز المنتخب الإنجليزي لكرة القدم في المباراة النهائية لكأس أوروبا ضد إيطاليا غدًا الأحد على ملعب ويمبلي في لندن.

وكتبت الملكة التي حضرت المباراة النهائية لكأس العالم 1966 عندما تُوّجت إنجلترا باللقب على حساب ألمانيا الغربية في ويمبلي، في رسالتها: "قبل 55 عامًا حظيت بفرصة تسليم كأس العالم إلى بوبي مور، ورأيت ما يعنيه بالنسبة للاعبين والإدارة والجهاز الفني بلوغ المباراة النهائية لبطولة كبيرة في كرة القدم، والفوز بها".

ومنذ ذلك اللقاء لم يبلغ منتخب إنجلترا مباراة نهائية لأي بطولة كبيرة. ويملك المنتخب الإنجليزي بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت فرصة الفوز بأول لقب في كأس أوروبا في تاريخ منتخب "الأسود الثلاثة".

ومن غير المتوقع أن تكون الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عامًا، التي سلَّمت لألمانيا كأس أوروبا 1996 في إنجلترا، في ملعب ويمبلي الأحد.

وسيمثل حفيدها الأمير وليام، أحد كبار مشجعي كرة القدم ورئيس الاتحاد الإنجليزي للعبة، العائلة المالكة.

وأضافت: "أريد أن أنقل تهنئتي وتهنئة عائلتي لكم جميعًا لبلوغكم المباراة النهائية لكأس أوروبا".

وتابعت: "أبعث لكم بأطيب تمنياتي ليوم الأحد على أمل ألا يتذكر التاريخ نجاحكم فحسب، بل يتذكر أيضًا الحالة الذهنية والعزيمة والفخر التي تحليتم بها".

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الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم
سبق

أعربت الملكة إليزابيث الثانية اليوم السبت عن أملها بفوز المنتخب الإنجليزي لكرة القدم في المباراة النهائية لكأس أوروبا ضد إيطاليا غدًا الأحد على ملعب ويمبلي في لندن.

وكتبت الملكة التي حضرت المباراة النهائية لكأس العالم 1966 عندما تُوّجت إنجلترا باللقب على حساب ألمانيا الغربية في ويمبلي، في رسالتها: "قبل 55 عامًا حظيت بفرصة تسليم كأس العالم إلى بوبي مور، ورأيت ما يعنيه بالنسبة للاعبين والإدارة والجهاز الفني بلوغ المباراة النهائية لبطولة كبيرة في كرة القدم، والفوز بها".

ومنذ ذلك اللقاء لم يبلغ منتخب إنجلترا مباراة نهائية لأي بطولة كبيرة. ويملك المنتخب الإنجليزي بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت فرصة الفوز بأول لقب في كأس أوروبا في تاريخ منتخب "الأسود الثلاثة".

ومن غير المتوقع أن تكون الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عامًا، التي سلَّمت لألمانيا كأس أوروبا 1996 في إنجلترا، في ملعب ويمبلي الأحد.

وسيمثل حفيدها الأمير وليام، أحد كبار مشجعي كرة القدم ورئيس الاتحاد الإنجليزي للعبة، العائلة المالكة.

وأضافت: "أريد أن أنقل تهنئتي وتهنئة عائلتي لكم جميعًا لبلوغكم المباراة النهائية لكأس أوروبا".

وتابعت: "أبعث لكم بأطيب تمنياتي ليوم الأحد على أمل ألا يتذكر التاريخ نجاحكم فحسب، بل يتذكر أيضًا الحالة الذهنية والعزيمة والفخر التي تحليتم بها".

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
11:54 PM
اخر تعديل
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
04:23 AM

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

حضرت نهائي كأس العالم قبل 55 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت الملكة إليزابيث الثانية اليوم السبت عن أملها بفوز المنتخب الإنجليزي لكرة القدم في المباراة النهائية لكأس أوروبا ضد إيطاليا غدًا الأحد على ملعب ويمبلي في لندن.

وكتبت الملكة التي حضرت المباراة النهائية لكأس العالم 1966 عندما تُوّجت إنجلترا باللقب على حساب ألمانيا الغربية في ويمبلي، في رسالتها: "قبل 55 عامًا حظيت بفرصة تسليم كأس العالم إلى بوبي مور، ورأيت ما يعنيه بالنسبة للاعبين والإدارة والجهاز الفني بلوغ المباراة النهائية لبطولة كبيرة في كرة القدم، والفوز بها".

ومنذ ذلك اللقاء لم يبلغ منتخب إنجلترا مباراة نهائية لأي بطولة كبيرة. ويملك المنتخب الإنجليزي بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت فرصة الفوز بأول لقب في كأس أوروبا في تاريخ منتخب "الأسود الثلاثة".

ومن غير المتوقع أن تكون الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عامًا، التي سلَّمت لألمانيا كأس أوروبا 1996 في إنجلترا، في ملعب ويمبلي الأحد.

وسيمثل حفيدها الأمير وليام، أحد كبار مشجعي كرة القدم ورئيس الاتحاد الإنجليزي للعبة، العائلة المالكة.

وأضافت: "أريد أن أنقل تهنئتي وتهنئة عائلتي لكم جميعًا لبلوغكم المباراة النهائية لكأس أوروبا".

وتابعت: "أبعث لكم بأطيب تمنياتي ليوم الأحد على أمل ألا يتذكر التاريخ نجاحكم فحسب، بل يتذكر أيضًا الحالة الذهنية والعزيمة والفخر التي تحليتم بها".

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