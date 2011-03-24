النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مواطنون: سمعة المملكة وصورتها أمام العالم سبب سعادتنا

تعليقًا على تصدر السعودية في مؤشر السعادة العالمي لعام 2021

كان لخبر تصدر المملكة للدول العربية في مؤشر السعادة العالمي لعام 2021، وقعٌ جميلٌ لدى الشعب السعودي منذ إعلانه مطلع الأسبوع الجاري تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة، مرجعين ذلك إلى الاهتمام من قبل القيادة في أسلوب حياة المواطن والمقيم، وبالتالي تحقّق المنجز عالميًّا في المركز 21، وهو رقم كبير جدًّا على مستوى 150 دولة في أحضان القارات السبع.

وطغى التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي مع خبرَي "تتويج المملكة في مقياس السعادة"، وأيضًا "مبادرة السلام في اليمن"، على الأخبار الأخرى طوال الأيام الماضية، وأشار المواطنون إلى أن تقدم المملكة في تقرير السعادة العالمي لعام 2021م نتيجة غير مستغربة لحرص واهتمام قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين بالارتقاء بجودة الحياة في المملكة، وضمان رفاه وسعادة المواطنين والمقيمين والمحافظة على صحتهم واستقرارهم، لاسيما في ظل الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وأرجعوا التقدم السنوي المستمر للمملكة في تقرير السعادة العالمي منذ 2017 وحتى تقرير العام 2021، إلى النجاحات التي حققتها رؤية 2030 في جميع القطاعات، ولاسيما تلك التي تُعنى بجودة حياة المجتمع وسعادته ورفاهيته، كما أن الإعلان يجيء على وقع نجاح خطتها المنهجية في تعزيز مشاعر الطمأنينة والسعادة في نفوس جميع القاطنين على أرضها من مواطنين ومقيمين، على الرغم من حالة القلق التي لا تزال تنتاب العالم منذ أكثر من عام جراء انتشار فيروس كورونا.

وأجمع المواطنون في تعبيراتهم عن مشاعرهم أن سمعة المملكة والصورة الذهنية الجيدة أمام العالم هي السعادة الكبرى لهم، ومما يثلج صدورهم ويزيد طمأنينتهم تجاه وطنهم أن عناية الملك وولي عهده -حفظهما الله- بأفراد المجتمع ورفاهيتهم ‏لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية والصحية والخدمية المتصلة بأزمة كورونا فقط؛ بل امتدت لتشمل الدعم النفسي المجتمعي من خلال حملات وبرامج عملت على بث الروح الإيجابية وتقديم النصائح والتجارب والإرشادات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مواطنون: سمعة المملكة وصورتها أمام العالم سبب سعادتنا
سبق

كان لخبر تصدر المملكة للدول العربية في مؤشر السعادة العالمي لعام 2021، وقعٌ جميلٌ لدى الشعب السعودي منذ إعلانه مطلع الأسبوع الجاري تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة، مرجعين ذلك إلى الاهتمام من قبل القيادة في أسلوب حياة المواطن والمقيم، وبالتالي تحقّق المنجز عالميًّا في المركز 21، وهو رقم كبير جدًّا على مستوى 150 دولة في أحضان القارات السبع.

وطغى التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي مع خبرَي "تتويج المملكة في مقياس السعادة"، وأيضًا "مبادرة السلام في اليمن"، على الأخبار الأخرى طوال الأيام الماضية، وأشار المواطنون إلى أن تقدم المملكة في تقرير السعادة العالمي لعام 2021م نتيجة غير مستغربة لحرص واهتمام قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين بالارتقاء بجودة الحياة في المملكة، وضمان رفاه وسعادة المواطنين والمقيمين والمحافظة على صحتهم واستقرارهم، لاسيما في ظل الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وأرجعوا التقدم السنوي المستمر للمملكة في تقرير السعادة العالمي منذ 2017 وحتى تقرير العام 2021، إلى النجاحات التي حققتها رؤية 2030 في جميع القطاعات، ولاسيما تلك التي تُعنى بجودة حياة المجتمع وسعادته ورفاهيته، كما أن الإعلان يجيء على وقع نجاح خطتها المنهجية في تعزيز مشاعر الطمأنينة والسعادة في نفوس جميع القاطنين على أرضها من مواطنين ومقيمين، على الرغم من حالة القلق التي لا تزال تنتاب العالم منذ أكثر من عام جراء انتشار فيروس كورونا.

وأجمع المواطنون في تعبيراتهم عن مشاعرهم أن سمعة المملكة والصورة الذهنية الجيدة أمام العالم هي السعادة الكبرى لهم، ومما يثلج صدورهم ويزيد طمأنينتهم تجاه وطنهم أن عناية الملك وولي عهده -حفظهما الله- بأفراد المجتمع ورفاهيتهم ‏لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية والصحية والخدمية المتصلة بأزمة كورونا فقط؛ بل امتدت لتشمل الدعم النفسي المجتمعي من خلال حملات وبرامج عملت على بث الروح الإيجابية وتقديم النصائح والتجارب والإرشادات.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
09:53 PM

مواطنون: سمعة المملكة وصورتها أمام العالم سبب سعادتنا

تعليقًا على تصدر السعودية في مؤشر السعادة العالمي لعام 2021

A A A
عيسى الحربي - الرياض
12
1,335

كان لخبر تصدر المملكة للدول العربية في مؤشر السعادة العالمي لعام 2021، وقعٌ جميلٌ لدى الشعب السعودي منذ إعلانه مطلع الأسبوع الجاري تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة، مرجعين ذلك إلى الاهتمام من قبل القيادة في أسلوب حياة المواطن والمقيم، وبالتالي تحقّق المنجز عالميًّا في المركز 21، وهو رقم كبير جدًّا على مستوى 150 دولة في أحضان القارات السبع.

وطغى التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي مع خبرَي "تتويج المملكة في مقياس السعادة"، وأيضًا "مبادرة السلام في اليمن"، على الأخبار الأخرى طوال الأيام الماضية، وأشار المواطنون إلى أن تقدم المملكة في تقرير السعادة العالمي لعام 2021م نتيجة غير مستغربة لحرص واهتمام قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين بالارتقاء بجودة الحياة في المملكة، وضمان رفاه وسعادة المواطنين والمقيمين والمحافظة على صحتهم واستقرارهم، لاسيما في ظل الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وأرجعوا التقدم السنوي المستمر للمملكة في تقرير السعادة العالمي منذ 2017 وحتى تقرير العام 2021، إلى النجاحات التي حققتها رؤية 2030 في جميع القطاعات، ولاسيما تلك التي تُعنى بجودة حياة المجتمع وسعادته ورفاهيته، كما أن الإعلان يجيء على وقع نجاح خطتها المنهجية في تعزيز مشاعر الطمأنينة والسعادة في نفوس جميع القاطنين على أرضها من مواطنين ومقيمين، على الرغم من حالة القلق التي لا تزال تنتاب العالم منذ أكثر من عام جراء انتشار فيروس كورونا.

وأجمع المواطنون في تعبيراتهم عن مشاعرهم أن سمعة المملكة والصورة الذهنية الجيدة أمام العالم هي السعادة الكبرى لهم، ومما يثلج صدورهم ويزيد طمأنينتهم تجاه وطنهم أن عناية الملك وولي عهده -حفظهما الله- بأفراد المجتمع ورفاهيتهم ‏لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية والصحية والخدمية المتصلة بأزمة كورونا فقط؛ بل امتدت لتشمل الدعم النفسي المجتمعي من خلال حملات وبرامج عملت على بث الروح الإيجابية وتقديم النصائح والتجارب والإرشادات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,520
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,466
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,735

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة