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بالصور.. "جامع خادم الحرمين الشريفين" بالأرجنتين يكتسي بالفرش الفاخر

نفذته "الشؤون الإسلامية" ضمن مشروع تأثيث المساجد

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فرش جامع مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، الثقافي الإسلامي في جمهورية الأرجنتين، والذي تزيد مساحته الإجمالية على 2000 متر مربع، وذلك ضمن مشروع فرش المساجد الذي نفذته الوزارة خلال العام المالي الحالي.

وثمن رئيس مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين الشيخ علي بن عوضه الشمراني، هذا العمل، مؤكداً أنه يأتي في سياق عناية واهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه تهيئة بيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه، لاسيما مساجد المراكز الإسلامية بدول العالم، والتي يرتادها الآف المصلين، وتمثل واجهة إسلامية عالمية بدول الأقليات.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال عشرة أشهر نفذت أكبر مشروع لفرش المساجد في مختلف مناطق المملكة، بإشراف ومتابعة وتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إضافة إلى فرش عدد من المساجد التاريخية، والمراكز الإسلامية بالخارج، حيث تم تأمين 650 ألف متر مربع من الفرش بالتعاقد مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الفرش لتنفيذ المشروع في وقت قياسي ووفق أعلى معايير الجودة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "جامع خادم الحرمين الشريفين" بالأرجنتين يكتسي بالفرش الفاخر
سبق

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فرش جامع مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، الثقافي الإسلامي في جمهورية الأرجنتين، والذي تزيد مساحته الإجمالية على 2000 متر مربع، وذلك ضمن مشروع فرش المساجد الذي نفذته الوزارة خلال العام المالي الحالي.

وثمن رئيس مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين الشيخ علي بن عوضه الشمراني، هذا العمل، مؤكداً أنه يأتي في سياق عناية واهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه تهيئة بيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه، لاسيما مساجد المراكز الإسلامية بدول العالم، والتي يرتادها الآف المصلين، وتمثل واجهة إسلامية عالمية بدول الأقليات.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال عشرة أشهر نفذت أكبر مشروع لفرش المساجد في مختلف مناطق المملكة، بإشراف ومتابعة وتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إضافة إلى فرش عدد من المساجد التاريخية، والمراكز الإسلامية بالخارج، حيث تم تأمين 650 ألف متر مربع من الفرش بالتعاقد مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الفرش لتنفيذ المشروع في وقت قياسي ووفق أعلى معايير الجودة.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
07:21 PM

بالصور.. "جامع خادم الحرمين الشريفين" بالأرجنتين يكتسي بالفرش الفاخر

نفذته "الشؤون الإسلامية" ضمن مشروع تأثيث المساجد

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فرش جامع مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، الثقافي الإسلامي في جمهورية الأرجنتين، والذي تزيد مساحته الإجمالية على 2000 متر مربع، وذلك ضمن مشروع فرش المساجد الذي نفذته الوزارة خلال العام المالي الحالي.

وثمن رئيس مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين الشيخ علي بن عوضه الشمراني، هذا العمل، مؤكداً أنه يأتي في سياق عناية واهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه تهيئة بيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه، لاسيما مساجد المراكز الإسلامية بدول العالم، والتي يرتادها الآف المصلين، وتمثل واجهة إسلامية عالمية بدول الأقليات.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال عشرة أشهر نفذت أكبر مشروع لفرش المساجد في مختلف مناطق المملكة، بإشراف ومتابعة وتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إضافة إلى فرش عدد من المساجد التاريخية، والمراكز الإسلامية بالخارج، حيث تم تأمين 650 ألف متر مربع من الفرش بالتعاقد مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الفرش لتنفيذ المشروع في وقت قياسي ووفق أعلى معايير الجودة.

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