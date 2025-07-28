النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. ثمانيني يفوز بجائزة "سباق حملة محو الأمية للمشي" ببيشة

فيما جرى تكريمه ومتسابق يماثله بين احتفالين للجماهير وطريق العلم

تجاوز الدارس سعدي بن فائز (88 عاماً) خط النهاية في سباق المشي الذي نفّذته إدارة حملة بيشة الصيفية لكبار الدارسين؛ لتحتفل به الجماهير الحاضرة بعد أن احتفل به طريق العلم والنور، في الحملة منذ التحاقه به منذ بداية شوال الماضي في مركز الحملة بابتدائية بدر بترج.

وتم تكريم المتسابق سعدي بن فائز الحارثي؛ مع المتسابق من مركز جمح مشيعل الحارثي؛ (87 عاماً) من قِبل المدير التنفيذي للحملة "محمد صالح القرني"، ومدير عام التعليم المستمر في وزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح؛ الذي شارك الدارسين سباقهم الخاص بهم مشجعاً لهم ومكرماً للفائزين.

وكانت إدارة الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم بيشة، قد نفّذت عدداً من الأنشطة الرياضية للدارسين في الحملة وأبنائهم على مدى أسبوعين اختتمتها بالمباراة النهائية لدوري كرة القدم لأبناء الدارسين "كلنا سلمان"، وسباق المشي السريع للدارسين في مراكز الحملة الثلاثة عشر مع جوائز قيمة للفائزين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. ثمانيني يفوز بجائزة "سباق حملة محو الأمية للمشي" ببيشة
سبق

تجاوز الدارس سعدي بن فائز (88 عاماً) خط النهاية في سباق المشي الذي نفّذته إدارة حملة بيشة الصيفية لكبار الدارسين؛ لتحتفل به الجماهير الحاضرة بعد أن احتفل به طريق العلم والنور، في الحملة منذ التحاقه به منذ بداية شوال الماضي في مركز الحملة بابتدائية بدر بترج.

وتم تكريم المتسابق سعدي بن فائز الحارثي؛ مع المتسابق من مركز جمح مشيعل الحارثي؛ (87 عاماً) من قِبل المدير التنفيذي للحملة "محمد صالح القرني"، ومدير عام التعليم المستمر في وزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح؛ الذي شارك الدارسين سباقهم الخاص بهم مشجعاً لهم ومكرماً للفائزين.

وكانت إدارة الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم بيشة، قد نفّذت عدداً من الأنشطة الرياضية للدارسين في الحملة وأبنائهم على مدى أسبوعين اختتمتها بالمباراة النهائية لدوري كرة القدم لأبناء الدارسين "كلنا سلمان"، وسباق المشي السريع للدارسين في مراكز الحملة الثلاثة عشر مع جوائز قيمة للفائزين.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
01:17 PM

شاهد .. ثمانيني يفوز بجائزة "سباق حملة محو الأمية للمشي" ببيشة

فيما جرى تكريمه ومتسابق يماثله بين احتفالين للجماهير وطريق العلم

A A A
سويد الحارثي - بيشة
1
2,061

تجاوز الدارس سعدي بن فائز (88 عاماً) خط النهاية في سباق المشي الذي نفّذته إدارة حملة بيشة الصيفية لكبار الدارسين؛ لتحتفل به الجماهير الحاضرة بعد أن احتفل به طريق العلم والنور، في الحملة منذ التحاقه به منذ بداية شوال الماضي في مركز الحملة بابتدائية بدر بترج.

وتم تكريم المتسابق سعدي بن فائز الحارثي؛ مع المتسابق من مركز جمح مشيعل الحارثي؛ (87 عاماً) من قِبل المدير التنفيذي للحملة "محمد صالح القرني"، ومدير عام التعليم المستمر في وزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح؛ الذي شارك الدارسين سباقهم الخاص بهم مشجعاً لهم ومكرماً للفائزين.

وكانت إدارة الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم بيشة، قد نفّذت عدداً من الأنشطة الرياضية للدارسين في الحملة وأبنائهم على مدى أسبوعين اختتمتها بالمباراة النهائية لدوري كرة القدم لأبناء الدارسين "كلنا سلمان"، وسباق المشي السريع للدارسين في مراكز الحملة الثلاثة عشر مع جوائز قيمة للفائزين.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,215
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,353
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,287
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,187

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة