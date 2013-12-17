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دار "أوبرا" ومتحف وإستاد رياضي ومزارع مرجانية.. وجهة عالمية في قلب جدة

ينفذ المشروع على 3 مراحل تكتمل الأولى عام 2027م ويستقبل زواره من داخل وخارج المملكة

يأتي إطلاق مشروع وسط جدة الذي يوجد وجهة عالمية في قلب جدة، ليؤكد حرص سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، على تطوير كافة مناطق المملكة وضمان سلاسة الأعمال التطويرية بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 وذلك من خلال الإعلان عن المخطط العام لمشروع وسط جدة.

ويحرص سمو ولي العهد على تحقيق نهضة تنموية شاملة في كافة مناطق المملكة من خلال الإعلان عن إطلاق مشاريع تطويرية في عدد من مناطق المملكة، حيث تم نقل ملكية أرض مشروع وسط جدة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (مالك شركة وسط جدة للتطوير) مما يساهم في تسريع عمليات التطوير، كما يسهم تطوير مشروع وسط جدة في التعزيز من مكانة جدة على الخارطة العالمية.

ويقع مشروع وسط جدة في موقع استراتيجي على مساحة 5.7 مليون متر مربع بقلب مدينة جدة، وسينفذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية، تكتمل الأولى منها بنهاية عام 2027م، ليبدأ المشروع في استقبال سكان جدة وزوارها من داخل وخارج المملكة.

ويتميز مشروع وسط جدة بواجهة بحرية بشريط مائي طوله ٩.٥ كلم، ويحتوي على مرسى بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل و خارج المملكة، وشاطئ رملي بطول ٢.١ كلم على سواحل البحر الأحمر، يتضمن المشروع أربعة معالم استثنائية (دار أوبرا – متحف – إستاد رياضي - الأحواض المحيطية والمزارع المرجانية).

ويسهم المشروع في تطوير أكثر من 10 مشاريع نوعية في قطاعات حيوية واعدة بمعايير عالمية (سياحية - رياضية - ثقافية – ترفيهية)، بالإضافة إلى مناطق سكنية عصرية وحلول متنوعة لقطاع الأعمال، كما يوفر المشروع 17 ألف وحدة سكنية و2700 غرفة فندقية، حيث تم تصميم مشروع وسط جدة وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الإستدامة والمحافظة على البيئة.

ومن أجل رفع الجودة وخفض التكاليف يعمل المشروع على أحدث التقنيات المبتكرة لصناعة وجهة بتقنيات ذكية، كما يعمل المشروع على إنشاء مركز للبحوث والدراسات للمحافظة على الحياة البحرية، ودراسة اعتماد استخدام أفضل تقنيات الاستدامة ومنها الطاقة المتجددة للمحافظة على البيئة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير؛ قد أطلق المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة" ("نيو جدة داون تاون" سابقاً)، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 ملايين متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دار "أوبرا" ومتحف وإستاد رياضي ومزارع مرجانية.. وجهة عالمية في قلب جدة
سبق

يأتي إطلاق مشروع وسط جدة الذي يوجد وجهة عالمية في قلب جدة، ليؤكد حرص سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، على تطوير كافة مناطق المملكة وضمان سلاسة الأعمال التطويرية بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 وذلك من خلال الإعلان عن المخطط العام لمشروع وسط جدة.

ويحرص سمو ولي العهد على تحقيق نهضة تنموية شاملة في كافة مناطق المملكة من خلال الإعلان عن إطلاق مشاريع تطويرية في عدد من مناطق المملكة، حيث تم نقل ملكية أرض مشروع وسط جدة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (مالك شركة وسط جدة للتطوير) مما يساهم في تسريع عمليات التطوير، كما يسهم تطوير مشروع وسط جدة في التعزيز من مكانة جدة على الخارطة العالمية.

ويقع مشروع وسط جدة في موقع استراتيجي على مساحة 5.7 مليون متر مربع بقلب مدينة جدة، وسينفذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية، تكتمل الأولى منها بنهاية عام 2027م، ليبدأ المشروع في استقبال سكان جدة وزوارها من داخل وخارج المملكة.

ويتميز مشروع وسط جدة بواجهة بحرية بشريط مائي طوله ٩.٥ كلم، ويحتوي على مرسى بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل و خارج المملكة، وشاطئ رملي بطول ٢.١ كلم على سواحل البحر الأحمر، يتضمن المشروع أربعة معالم استثنائية (دار أوبرا – متحف – إستاد رياضي - الأحواض المحيطية والمزارع المرجانية).

ويسهم المشروع في تطوير أكثر من 10 مشاريع نوعية في قطاعات حيوية واعدة بمعايير عالمية (سياحية - رياضية - ثقافية – ترفيهية)، بالإضافة إلى مناطق سكنية عصرية وحلول متنوعة لقطاع الأعمال، كما يوفر المشروع 17 ألف وحدة سكنية و2700 غرفة فندقية، حيث تم تصميم مشروع وسط جدة وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الإستدامة والمحافظة على البيئة.

ومن أجل رفع الجودة وخفض التكاليف يعمل المشروع على أحدث التقنيات المبتكرة لصناعة وجهة بتقنيات ذكية، كما يعمل المشروع على إنشاء مركز للبحوث والدراسات للمحافظة على الحياة البحرية، ودراسة اعتماد استخدام أفضل تقنيات الاستدامة ومنها الطاقة المتجددة للمحافظة على البيئة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير؛ قد أطلق المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة" ("نيو جدة داون تاون" سابقاً)، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 ملايين متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
04:26 PM

دار "أوبرا" ومتحف وإستاد رياضي ومزارع مرجانية.. وجهة عالمية في قلب جدة

ينفذ المشروع على 3 مراحل تكتمل الأولى عام 2027م ويستقبل زواره من داخل وخارج المملكة

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زيد الخمشي - الرياض
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يأتي إطلاق مشروع وسط جدة الذي يوجد وجهة عالمية في قلب جدة، ليؤكد حرص سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، على تطوير كافة مناطق المملكة وضمان سلاسة الأعمال التطويرية بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 وذلك من خلال الإعلان عن المخطط العام لمشروع وسط جدة.

ويحرص سمو ولي العهد على تحقيق نهضة تنموية شاملة في كافة مناطق المملكة من خلال الإعلان عن إطلاق مشاريع تطويرية في عدد من مناطق المملكة، حيث تم نقل ملكية أرض مشروع وسط جدة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (مالك شركة وسط جدة للتطوير) مما يساهم في تسريع عمليات التطوير، كما يسهم تطوير مشروع وسط جدة في التعزيز من مكانة جدة على الخارطة العالمية.

ويقع مشروع وسط جدة في موقع استراتيجي على مساحة 5.7 مليون متر مربع بقلب مدينة جدة، وسينفذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية، تكتمل الأولى منها بنهاية عام 2027م، ليبدأ المشروع في استقبال سكان جدة وزوارها من داخل وخارج المملكة.

ويتميز مشروع وسط جدة بواجهة بحرية بشريط مائي طوله ٩.٥ كلم، ويحتوي على مرسى بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل و خارج المملكة، وشاطئ رملي بطول ٢.١ كلم على سواحل البحر الأحمر، يتضمن المشروع أربعة معالم استثنائية (دار أوبرا – متحف – إستاد رياضي - الأحواض المحيطية والمزارع المرجانية).

ويسهم المشروع في تطوير أكثر من 10 مشاريع نوعية في قطاعات حيوية واعدة بمعايير عالمية (سياحية - رياضية - ثقافية – ترفيهية)، بالإضافة إلى مناطق سكنية عصرية وحلول متنوعة لقطاع الأعمال، كما يوفر المشروع 17 ألف وحدة سكنية و2700 غرفة فندقية، حيث تم تصميم مشروع وسط جدة وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الإستدامة والمحافظة على البيئة.

ومن أجل رفع الجودة وخفض التكاليف يعمل المشروع على أحدث التقنيات المبتكرة لصناعة وجهة بتقنيات ذكية، كما يعمل المشروع على إنشاء مركز للبحوث والدراسات للمحافظة على الحياة البحرية، ودراسة اعتماد استخدام أفضل تقنيات الاستدامة ومنها الطاقة المتجددة للمحافظة على البيئة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير؛ قد أطلق المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة" ("نيو جدة داون تاون" سابقاً)، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 ملايين متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

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