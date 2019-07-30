النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو في الرياض .. السبت

أعلن معهد إعداد القادة في السعودية استضافة المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو يوم السبت في لقاء مع المدربين والمهتمين بكرة القدم.

وستكون استضافة المدرب الشهير الأولى في السعودية، على أن تعقد في السابعة والنصف من مساء يوم السبت في الرياض.

يعد فابيو كابيلو أحد أبرز المدربين في مجال كرة القدم تاريخيًا وسبق له تدريب أكبر وأعرق الأندية والمنتخبات في اوروبا، حيث سبق له أن توج بلقب كأس الأبطال مع نادي ميلان عام 1994 كما توج بلقب الدوري في 9 مرات مع أندية (ميـلان - يوفنتوس - ريال مدريد - روما)، كذلك درب صاحب (73 عامًا) منتخبي إنجلترا وروسيا بالإضافة إلى جيانغسو الصيني.

ودعا المعهد المهتمين بالتسجيل عبر الرابط التالي:

forms.gle/MFitneLjve2MZU…

كما أعلن معهد إعداد القادة عن اختتام دورة القيادة في تطوير رياضيي النخبة والتي قدمها راسيل جون الخبير في مجال تطوير اللاعبين النخبة في مجال كرة القدم.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو في الرياض .. السبت
سبق

أعلن معهد إعداد القادة في السعودية استضافة المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو يوم السبت في لقاء مع المدربين والمهتمين بكرة القدم.

وستكون استضافة المدرب الشهير الأولى في السعودية، على أن تعقد في السابعة والنصف من مساء يوم السبت في الرياض.

يعد فابيو كابيلو أحد أبرز المدربين في مجال كرة القدم تاريخيًا وسبق له تدريب أكبر وأعرق الأندية والمنتخبات في اوروبا، حيث سبق له أن توج بلقب كأس الأبطال مع نادي ميلان عام 1994 كما توج بلقب الدوري في 9 مرات مع أندية (ميـلان - يوفنتوس - ريال مدريد - روما)، كذلك درب صاحب (73 عامًا) منتخبي إنجلترا وروسيا بالإضافة إلى جيانغسو الصيني.

ودعا المعهد المهتمين بالتسجيل عبر الرابط التالي:

forms.gle/MFitneLjve2MZU…

كما أعلن معهد إعداد القادة عن اختتام دورة القيادة في تطوير رياضيي النخبة والتي قدمها راسيل جون الخبير في مجال تطوير اللاعبين النخبة في مجال كرة القدم.


30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
09:52 PM

المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو في الرياض .. السبت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,447

أعلن معهد إعداد القادة في السعودية استضافة المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو يوم السبت في لقاء مع المدربين والمهتمين بكرة القدم.

وستكون استضافة المدرب الشهير الأولى في السعودية، على أن تعقد في السابعة والنصف من مساء يوم السبت في الرياض.

يعد فابيو كابيلو أحد أبرز المدربين في مجال كرة القدم تاريخيًا وسبق له تدريب أكبر وأعرق الأندية والمنتخبات في اوروبا، حيث سبق له أن توج بلقب كأس الأبطال مع نادي ميلان عام 1994 كما توج بلقب الدوري في 9 مرات مع أندية (ميـلان - يوفنتوس - ريال مدريد - روما)، كذلك درب صاحب (73 عامًا) منتخبي إنجلترا وروسيا بالإضافة إلى جيانغسو الصيني.

ودعا المعهد المهتمين بالتسجيل عبر الرابط التالي:

forms.gle/MFitneLjve2MZU…

كما أعلن معهد إعداد القادة عن اختتام دورة القيادة في تطوير رياضيي النخبة والتي قدمها راسيل جون الخبير في مجال تطوير اللاعبين النخبة في مجال كرة القدم.


اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,331
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,417
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,400
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,230

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة