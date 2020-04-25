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بالصور.. كيفية استخدام تطبيق "موعد" للتقييم الذاتي

للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" بشكل يومي

يعتبر تطبيق "موعد" أحد الخيارات التي دعت وزارة الصحة إلى استخدمها لإجراء التقييم الذاتي للكشف عن الاصابة بفيروس "كورونا" بشكل يومي؛ لاكتشاف أعراض الإصابة والمسارعة في تلقي العلاج في حالاته المبكرة.

وتستعرض "سبق" بالصور، الآلية الصحيحة لاستخدام التطبيق، حيث إنه وبعد تحميل التطبيق من المتجر الخاص حسب الهاتف المستخدم يتم الدخول على التطبيق عن طريق النفاذ الوطني بنفس رقم "أبشر".

وبعد ذلك يحيلك النظام إلى تطبيق "موعد" الذي يرسل لك رقم تأكيد على جوالك للدخول إلى التطبيق.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. كيفية استخدام تطبيق "موعد" للتقييم الذاتي
سبق

يعتبر تطبيق "موعد" أحد الخيارات التي دعت وزارة الصحة إلى استخدمها لإجراء التقييم الذاتي للكشف عن الاصابة بفيروس "كورونا" بشكل يومي؛ لاكتشاف أعراض الإصابة والمسارعة في تلقي العلاج في حالاته المبكرة.

وتستعرض "سبق" بالصور، الآلية الصحيحة لاستخدام التطبيق، حيث إنه وبعد تحميل التطبيق من المتجر الخاص حسب الهاتف المستخدم يتم الدخول على التطبيق عن طريق النفاذ الوطني بنفس رقم "أبشر".

وبعد ذلك يحيلك النظام إلى تطبيق "موعد" الذي يرسل لك رقم تأكيد على جوالك للدخول إلى التطبيق.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
05:35 PM

بالصور.. كيفية استخدام تطبيق "موعد" للتقييم الذاتي

للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" بشكل يومي

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
9,378

يعتبر تطبيق "موعد" أحد الخيارات التي دعت وزارة الصحة إلى استخدمها لإجراء التقييم الذاتي للكشف عن الاصابة بفيروس "كورونا" بشكل يومي؛ لاكتشاف أعراض الإصابة والمسارعة في تلقي العلاج في حالاته المبكرة.

وتستعرض "سبق" بالصور، الآلية الصحيحة لاستخدام التطبيق، حيث إنه وبعد تحميل التطبيق من المتجر الخاص حسب الهاتف المستخدم يتم الدخول على التطبيق عن طريق النفاذ الوطني بنفس رقم "أبشر".

وبعد ذلك يحيلك النظام إلى تطبيق "موعد" الذي يرسل لك رقم تأكيد على جوالك للدخول إلى التطبيق.

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