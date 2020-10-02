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"الصحة": تسجيل 481 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 602 خلال الـ24 ساعة الماضية

باكستان تسجل 625 إصابة بـ"كورونا"

15 حالة وفاة ترفع الإجمالي إلى 6499

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 حالة وفاة، و625 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 313431 إصابة، وإجمالي الوفيات بلغ 6499 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 298055 حالة، في حين توجد 8877 حالة نشطة.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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باكستان تسجل 625 إصابة بـ"كورونا"
سبق

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 حالة وفاة، و625 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 313431 إصابة، وإجمالي الوفيات بلغ 6499 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 298055 حالة، في حين توجد 8877 حالة نشطة.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
05:25 PM

باكستان تسجل 625 إصابة بـ"كورونا"

15 حالة وفاة ترفع الإجمالي إلى 6499

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 حالة وفاة، و625 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 313431 إصابة، وإجمالي الوفيات بلغ 6499 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 298055 حالة، في حين توجد 8877 حالة نشطة.

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