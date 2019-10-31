"نتاليا" تحسم أول نزال نسائي في المملكة لمصلحتها.. و"لينسر" يحتفظ بلقب WWE

في كراون جول 2019.. منصور يفوز على سيزارو

شهد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم الخميس عرض WWE كراون جول، والذي يأتي ضمن فعاليات هيئة الترفيه في موسم الرياض وسط احتفالات كبيرة من الجماهير الحاضرة.

بروك ليسنر يفوز على كين فيلاسكيز ويحتفظ بلقب WWE

في النزال الأول من العرض، ظهر بروك ليسنر في مواجهة مثيرة أمام نظيره كين فيلاسكيز الذي دخل إلى الحلبة برفقة زميله ري ميستيريو، بعد أن اعتدى ليسنر عليهم وعلى نجل ري ميستيريو دومينيك في الأسابيع الماضية، وتسبب في دخوله إلى المستشفى.

انتهى النزال سريعاً بعدما أجبر ليسنر نظيره فيلاسكيز على الاستسلام بعدما نفذ عليه حركة الإخضاع "كامورا لوك".

ولكن بعدما استسلم فيلاسكيز رفض ليسنر تركه مما جعل ري ميستيريو يتدخل ويضرب ليسنر بالكرسي المعدني، وهو ما أغضب لينسر ليقوم بالاعتداء على ري ميستسيرو ويخرجه خارج الحلبة، لكنه سرعان ما تمكن ميستيريو من العودة مرة أخرى واعتدى على ليسنر بعدة ضربات قوية بالكرسي المعدني أجبرت الأخير على الخروج من الحلبة مسرعاً ليحافظ بروك ليسنر على لقب WWE.

أندرسون وجالوز يفوزان ببطولة كأس العالم

أما النزال الثاني فكان على لقب "كأس العالم" في فرق الزوجي وهو "نزال تاج تيم تيروميل"، الذي يضم تسعة فرق وهم: نيو داي، ذا فايكنج رايدرز، هيفي ماشيناري، لوتشا هاوس بارتي، كيرتس أكسل وزاك رايدر، ذا ريفايفل، ذا أو سي، دولف زيجلر وبوبي رود، ذا بي تيم.

في المباراة الأولى من البطولة فاز دولف زيجلر برفقة نظيره بوبي رود، على لوتشا هاوس بارتي.

وفي المباراة الثانية تفوق الثنائي دولف زيجلر وبوبي رود، على زاك رايدر وزميله كيرتس أكسل، ليواصلا مسيرتهما في النزال، ويواجهان هيفي ماشيناري في المباراة الثالثة.

أما المباراة الثالثة فقد تمكن زيجلر وبوبي رود من الفوز والتفوق على هيفي ماشيناري، حيث سيواجهون ذا نيو داي في المباراة الرابعة والتي ابتسمت للأخير ليضرب موعداً مع ذا بي تي في خامس المباريات ليكون الفوز حليف ذا نيو داي في مباراة مثيرة.

وفي المباراة السادسة واصل ذا نيو داي الفوز على منافسه ذا ريفايفل، ليدخل ذا أو سي إلى الحلبة.

وفي المباراة السابعة فاز ذا أو سي على ذا ريفايفل، لينتقلوا إلى المباراة الأخير ويواجهون ذا فايكنج رايدرز.

وفي المباراة الثامنة والأخيره نجح فريق كارل أندرسون ولوك جالوز "أو سي" في حسم المواجهة لصالحهم بعد أن هاجم سكوت داوسون وداش وايلدر فريق نيوداي.

وقام أندرسون وجالوز بعد ذلك بتثبيت كينجستون ليفوزا ببطولة كأس العالم كأفضل فريق زوجي في العالم.

الشهيل يفوز على سيزارو

خاض المصارع السعودي منصور الشهيل مواجهة قوية وعنيفة ضد المصارع السويسري الصلب سيزارو.

كانت المواجهة حماسية جداً بين النجمين تبادلا فيها السيطرة في لحظات النزال.

ولكن منصور قدم أداء رائعاً نال به إعجاب الجماهير السعودية التي حضرت العرض والتي ظلت تشجعه، حيث حاول منصور في أكثر من مرة تثبيت سيزارو ولكن الأخير كان يفلت في اللحظات الأخيرة، إلى أن جاءت اللحظة السعيدة لمنصور ولجماهير المصارعة بعد أن استطاع منصور أن يقوم بتثبيت سيزارو ويحقق فوزاً تاريخياً.

تايسون فيوري يفوز على برون سترومان

دخل الملاكم الشهير تايسون فيوري إلى الحلبة مرتدياً الثوب السعودي والغترة والعقال التقليديين وسط ترحيب كبير من الجماهير السعودية.

حيث لم تكن البداية قوية من جانب بطل العالم في الملاكمة تايسون فيوري أمام برون سترومان، ولكن بمرور الوقت نجح فيوري في استغلال مهاراته الكبيرة على حلبات الملاكمة في توجيه العديد من الضربات واللكمات القوية القاضية إلى خصمه.

ونجح بالنهاية فيوري في حسم المواجهة لصالحه بالعد الخارجي على سترومان الذي فشل في العودة بالوقت المحدد إلى الحلبة.

ستايلز يفوز بلقب الولايات المتحدة

وفي نزال مثير واجه ايه جي ستايلز نظيره هامبرتو كارييو في مواجهة قوية نجح فيها ستايلز في الفوز، واحتفل برفع حزام لقب الولايات المتحدة.

نتاليا تصنع التاريخ

وفي أول نزال نسائي في عالم المصارعة يقام على أرض المملكة العربية السعودية فازت المصارعة نتاليا على منافستها لايسي إيفانز لتصنع التاريخ في كراون جول.

حيث استطاعت نتاليا ومعها لايسي إيفانز في تقديم مواجهة قوية ونارية حتى أن الجماهير هتفت كثيراً لكلا المصارعتين خلال أحداث النزال.

ونجحت نتاليا في حسم المواجهة لصالحها بعد تنفيذ حركة شارب شوتر ضد خصمتها التي لم تستطع مقاومة ذلك لتعلن استسلامها.