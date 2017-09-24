النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فنية وهندسية وتوجيهية.. خدمات فريدة بالتوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام

احترازات وتنظيم وعربات قولف وترجمة.. "زخارف يسودها التجريد"

تولي المملكة العربية السعودية المسجد الحرام فائق العناية وجليل الاهتمام والرعاية على جميع الأصعدة، وخصوصًا عمارة المسجد الحرام وتوسعته لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام؛ ومنها التوسعة السعودية الثالثة، وهو ما تجلى في حزم الإمكانات والخدمات وفق تخطيط محكم ودراسة مستفيضة وخبرات هندسية تسعى لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين على مدار العام.

وتتولى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مهام الإشراف على الأعمال الخدمية والفنية والهندسية والتوجيهية بالتوسعة السعودية الثالثة من خلال الجولات الميدانية ورفع تقاريرها لصاحب الصلاحية، والتواصل مع مديري العموم والجهات ذات العلاقة لإنهاء الملاحظات التي ترفع عن إنتاجية العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتتنوع الخدمات المقدمة بالتوسعة السعودية الثالثة بتضافر جهود الإدارات والجهات الأمنية والرقابية والخدمية بين خدمات التعقيم والتطهير لكافة المصليات والممرّات، وتقديم الخدمات الميدانية بأحدث الطرق والمواصفات العالمية، وتوفير الخدمات التقنية بكافة أشكالها الخدمية والتوجيهية والاستطلاعية كاللوحات الكتابية والإرشادية الإلكترونية المتميزة بسهولة التصميم ومناسبة المواقع للمحتوى، إضافة إلى استكمال حزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية، والتشطيبات المعمارية وإصدار التراخيص المنظمة لتلك الأعمال وغيرها من الخدمات التي تقدمها الرئاسة في جنبات المسجد الحرام.

وفي ذات السياق تقوم الرئاسة على تنظيم دخول المصلين إلى المواقع المخصصة للصلاة وفق الإجراءات المتّبعة لحاملي التصاريح، التي كرست من خلالها كافة طاقاتها لتهيئة المصليات وتسخير كافة الإمكانات وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بوضع ملصقات التباعد بجميع المصليات المهيأة مسبقًا، بواقع تباعد "مترين" لكل مصلٍّ وآخر بجميع مواقع المصليات المخصصة للرجال والنساء؛ وذلك للحفاظ على سلامة قاصدي بيت الله الحرام، كما تشرف الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة على المصليات المخصصة لذوي الإعاقة والعناية بهم، وتخصيص عربات قولف لنقلهم في ساحات الحرم، وترجمة الأسئلة الشرعية بلغة الإشارة في حال حاجتهم لذلك.

وتعد التوسعة السعودية الثالثة نقلة تاريخية ونوعية في تاريخ المسجد الحرام، وتحوي العديد من التصاميم المعمارية ذات الجودة العالية والشكل الهندسي المميز؛ حيث يعلو مبنى التوسعة السعودية الثالثة تقاسيم معمارية شاهقة والأسقف العالية والشرفات المطلة والفراغات الرحبة عمادها الرخام الفاخر والمشربيات المذهبة، تحليها خطوط عربية من الثلث للنصوص القرآنية، والزخارف الهندسية؛ الأمر الذي يسهم في إضافة المزيد من البهاء والجمال الذي يكسو فراغ التوسعة، كما تتجانس ملامحه مع النمط العام لحلية المسجد الحرام، وجاءت الزخارف بترويقتها عملًا هندسيًّا ساد فيه مبدأ التجريد، وانتشر استعمال هذه الزخارف في تزيين الجدران والقباب والتحف المختلفة؛ منها النحاسية والزجاجية والخزفية والرخامية، بالإضافة إلى أن الزخارف الهندسية استخدمت في أشكال متعددة في الفن والعمارة الإسلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فنية وهندسية وتوجيهية.. خدمات فريدة بالتوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام
سبق

تولي المملكة العربية السعودية المسجد الحرام فائق العناية وجليل الاهتمام والرعاية على جميع الأصعدة، وخصوصًا عمارة المسجد الحرام وتوسعته لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام؛ ومنها التوسعة السعودية الثالثة، وهو ما تجلى في حزم الإمكانات والخدمات وفق تخطيط محكم ودراسة مستفيضة وخبرات هندسية تسعى لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين على مدار العام.

وتتولى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مهام الإشراف على الأعمال الخدمية والفنية والهندسية والتوجيهية بالتوسعة السعودية الثالثة من خلال الجولات الميدانية ورفع تقاريرها لصاحب الصلاحية، والتواصل مع مديري العموم والجهات ذات العلاقة لإنهاء الملاحظات التي ترفع عن إنتاجية العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتتنوع الخدمات المقدمة بالتوسعة السعودية الثالثة بتضافر جهود الإدارات والجهات الأمنية والرقابية والخدمية بين خدمات التعقيم والتطهير لكافة المصليات والممرّات، وتقديم الخدمات الميدانية بأحدث الطرق والمواصفات العالمية، وتوفير الخدمات التقنية بكافة أشكالها الخدمية والتوجيهية والاستطلاعية كاللوحات الكتابية والإرشادية الإلكترونية المتميزة بسهولة التصميم ومناسبة المواقع للمحتوى، إضافة إلى استكمال حزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية، والتشطيبات المعمارية وإصدار التراخيص المنظمة لتلك الأعمال وغيرها من الخدمات التي تقدمها الرئاسة في جنبات المسجد الحرام.

وفي ذات السياق تقوم الرئاسة على تنظيم دخول المصلين إلى المواقع المخصصة للصلاة وفق الإجراءات المتّبعة لحاملي التصاريح، التي كرست من خلالها كافة طاقاتها لتهيئة المصليات وتسخير كافة الإمكانات وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بوضع ملصقات التباعد بجميع المصليات المهيأة مسبقًا، بواقع تباعد "مترين" لكل مصلٍّ وآخر بجميع مواقع المصليات المخصصة للرجال والنساء؛ وذلك للحفاظ على سلامة قاصدي بيت الله الحرام، كما تشرف الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة على المصليات المخصصة لذوي الإعاقة والعناية بهم، وتخصيص عربات قولف لنقلهم في ساحات الحرم، وترجمة الأسئلة الشرعية بلغة الإشارة في حال حاجتهم لذلك.

وتعد التوسعة السعودية الثالثة نقلة تاريخية ونوعية في تاريخ المسجد الحرام، وتحوي العديد من التصاميم المعمارية ذات الجودة العالية والشكل الهندسي المميز؛ حيث يعلو مبنى التوسعة السعودية الثالثة تقاسيم معمارية شاهقة والأسقف العالية والشرفات المطلة والفراغات الرحبة عمادها الرخام الفاخر والمشربيات المذهبة، تحليها خطوط عربية من الثلث للنصوص القرآنية، والزخارف الهندسية؛ الأمر الذي يسهم في إضافة المزيد من البهاء والجمال الذي يكسو فراغ التوسعة، كما تتجانس ملامحه مع النمط العام لحلية المسجد الحرام، وجاءت الزخارف بترويقتها عملًا هندسيًّا ساد فيه مبدأ التجريد، وانتشر استعمال هذه الزخارف في تزيين الجدران والقباب والتحف المختلفة؛ منها النحاسية والزجاجية والخزفية والرخامية، بالإضافة إلى أن الزخارف الهندسية استخدمت في أشكال متعددة في الفن والعمارة الإسلامية.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
06:42 PM

فنية وهندسية وتوجيهية.. خدمات فريدة بالتوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام

احترازات وتنظيم وعربات قولف وترجمة.. "زخارف يسودها التجريد"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
220

تولي المملكة العربية السعودية المسجد الحرام فائق العناية وجليل الاهتمام والرعاية على جميع الأصعدة، وخصوصًا عمارة المسجد الحرام وتوسعته لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام؛ ومنها التوسعة السعودية الثالثة، وهو ما تجلى في حزم الإمكانات والخدمات وفق تخطيط محكم ودراسة مستفيضة وخبرات هندسية تسعى لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين على مدار العام.

وتتولى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مهام الإشراف على الأعمال الخدمية والفنية والهندسية والتوجيهية بالتوسعة السعودية الثالثة من خلال الجولات الميدانية ورفع تقاريرها لصاحب الصلاحية، والتواصل مع مديري العموم والجهات ذات العلاقة لإنهاء الملاحظات التي ترفع عن إنتاجية العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتتنوع الخدمات المقدمة بالتوسعة السعودية الثالثة بتضافر جهود الإدارات والجهات الأمنية والرقابية والخدمية بين خدمات التعقيم والتطهير لكافة المصليات والممرّات، وتقديم الخدمات الميدانية بأحدث الطرق والمواصفات العالمية، وتوفير الخدمات التقنية بكافة أشكالها الخدمية والتوجيهية والاستطلاعية كاللوحات الكتابية والإرشادية الإلكترونية المتميزة بسهولة التصميم ومناسبة المواقع للمحتوى، إضافة إلى استكمال حزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية، والتشطيبات المعمارية وإصدار التراخيص المنظمة لتلك الأعمال وغيرها من الخدمات التي تقدمها الرئاسة في جنبات المسجد الحرام.

وفي ذات السياق تقوم الرئاسة على تنظيم دخول المصلين إلى المواقع المخصصة للصلاة وفق الإجراءات المتّبعة لحاملي التصاريح، التي كرست من خلالها كافة طاقاتها لتهيئة المصليات وتسخير كافة الإمكانات وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بوضع ملصقات التباعد بجميع المصليات المهيأة مسبقًا، بواقع تباعد "مترين" لكل مصلٍّ وآخر بجميع مواقع المصليات المخصصة للرجال والنساء؛ وذلك للحفاظ على سلامة قاصدي بيت الله الحرام، كما تشرف الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة على المصليات المخصصة لذوي الإعاقة والعناية بهم، وتخصيص عربات قولف لنقلهم في ساحات الحرم، وترجمة الأسئلة الشرعية بلغة الإشارة في حال حاجتهم لذلك.

وتعد التوسعة السعودية الثالثة نقلة تاريخية ونوعية في تاريخ المسجد الحرام، وتحوي العديد من التصاميم المعمارية ذات الجودة العالية والشكل الهندسي المميز؛ حيث يعلو مبنى التوسعة السعودية الثالثة تقاسيم معمارية شاهقة والأسقف العالية والشرفات المطلة والفراغات الرحبة عمادها الرخام الفاخر والمشربيات المذهبة، تحليها خطوط عربية من الثلث للنصوص القرآنية، والزخارف الهندسية؛ الأمر الذي يسهم في إضافة المزيد من البهاء والجمال الذي يكسو فراغ التوسعة، كما تتجانس ملامحه مع النمط العام لحلية المسجد الحرام، وجاءت الزخارف بترويقتها عملًا هندسيًّا ساد فيه مبدأ التجريد، وانتشر استعمال هذه الزخارف في تزيين الجدران والقباب والتحف المختلفة؛ منها النحاسية والزجاجية والخزفية والرخامية، بالإضافة إلى أن الزخارف الهندسية استخدمت في أشكال متعددة في الفن والعمارة الإسلامية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,909
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,911
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,246

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة