وقالت المديرية، عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #الرياض حريقاً اندلع فجر اليوم في مصنع للإسفنج بحي المشاعل، وتسبّب في أضرار محدودة لموقعيْن مجاوريْن دون وقوع أي إصابات، ولله الحمد.

أخمد "مدني الرياض" حريقاً اندلع فجر اليوم، في مصنع للإسفنج بحي المشاعل.

"مدني الرياض" يخمد حريقاً اندلع في مصنع للإسفنج بحي المشاعل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-17 أخمد "مدني الرياض" حريقاً اندلع فجر اليوم، في مصنع للإسفنج بحي المشاعل. وقالت المديرية، عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #الرياض حريقاً اندلع فجر اليوم في مصنع للإسفنج بحي المشاعل، وتسبّب في أضرار محدودة لموقعيْن مجاوريْن دون وقوع أي إصابات، ولله الحمد.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 10:25 AM

"مدني الرياض" يخمد حريقاً اندلع في مصنع للإسفنج بحي المشاعل تسبّب في أضرار محدودة لموقعيْن مجاوريْن .. ولا إصابات





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أخمد "مدني الرياض" حريقاً اندلع فجر اليوم، في مصنع للإسفنج بحي المشاعل.

وقالت المديرية، عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #الرياض حريقاً اندلع فجر اليوم في مصنع للإسفنج بحي المشاعل، وتسبّب في أضرار محدودة لموقعيْن مجاوريْن دون وقوع أي إصابات، ولله الحمد.