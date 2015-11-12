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دوريات الأمن تقبض على متهور كان في حالة غير طبيعية

قبضت دوريات الأمن على شخص متهور كان في حالة غير طبيعية ويمارس التفحيط داخل أحد الأحياء.

ووفقاً للمعلومات، نجحت دوريات الأمن في ضبط المخالف، وعُثِر بحوزته على سلاح أبيض، فيما تبين أنه كان في حالة غير طبيعية.

يشار إلى أن مقاطع فيديو متداولة أظهرت الشخص وهو يمارس التفحيط داخل أحد الأحياء.

دوريات الأمن التفحيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دوريات الأمن تقبض على متهور كان في حالة غير طبيعية
سبق

قبضت دوريات الأمن على شخص متهور كان في حالة غير طبيعية ويمارس التفحيط داخل أحد الأحياء.

ووفقاً للمعلومات، نجحت دوريات الأمن في ضبط المخالف، وعُثِر بحوزته على سلاح أبيض، فيما تبين أنه كان في حالة غير طبيعية.

يشار إلى أن مقاطع فيديو متداولة أظهرت الشخص وهو يمارس التفحيط داخل أحد الأحياء.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
07:11 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
07:35 PM

دوريات الأمن تقبض على متهور كان في حالة غير طبيعية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
3,090

قبضت دوريات الأمن على شخص متهور كان في حالة غير طبيعية ويمارس التفحيط داخل أحد الأحياء.

ووفقاً للمعلومات، نجحت دوريات الأمن في ضبط المخالف، وعُثِر بحوزته على سلاح أبيض، فيما تبين أنه كان في حالة غير طبيعية.

يشار إلى أن مقاطع فيديو متداولة أظهرت الشخص وهو يمارس التفحيط داخل أحد الأحياء.

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