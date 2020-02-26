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انطلاق حملة 100 يوم للتبرع بالدم لدعم مستشفيات الرياض

دشنها نائب أمير المنطقة في عدة جهات حكومية وأماكن عامة

دشن نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم؛ حملة "100 يوم للتبرع بالدم"، التي تنظّمها صحة الرياض كمبادرة نوعية، وستجوب جميع محافظات منطقة الرياض خلال 100 يوم.

وأوضح مدير عام صحة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري؛ أن التبرع بالدم إحدى المبادرات الإنسانية النبيلة، التي تجسّد روح التعاون بين أفراد المجتمع؛ وهي من أوجه العطاء الذي يُسهم بإنقاذ حياة العديد من المرضى.

وأضاف الدكتور التويجري أن هذه الحملة ستستمرّ في عدد من الجهات الحكومية والأماكن العامة لدعم مستشفيات المنطقة بكميات من الدم لصالح المرضى، ولدعم مستشفيات منطقتَي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتعزيز مخزونهما في موسم العمرة والزيارة؛ حيث تختتم الحملة في شهر رمضان المقبل.

ونوه التويجري إلى دعم أمير المنطقة ونائبه، واهتمامهما بالخدمات الصحية، ولجهود المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وحرصهما على دعم كافة البرامج والمبادرات التطويرية، مؤكدًا أن وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بمنطقة الرياض لا تتوانى في إطلاق مثل هذه الحملات الصحية والوطنية المهمة.

نائب أمير منطقة الرياض حملة 100 يوم للتبرع بالدم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق حملة 100 يوم للتبرع بالدم لدعم مستشفيات الرياض
سبق

دشن نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم؛ حملة "100 يوم للتبرع بالدم"، التي تنظّمها صحة الرياض كمبادرة نوعية، وستجوب جميع محافظات منطقة الرياض خلال 100 يوم.

وأوضح مدير عام صحة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري؛ أن التبرع بالدم إحدى المبادرات الإنسانية النبيلة، التي تجسّد روح التعاون بين أفراد المجتمع؛ وهي من أوجه العطاء الذي يُسهم بإنقاذ حياة العديد من المرضى.

وأضاف الدكتور التويجري أن هذه الحملة ستستمرّ في عدد من الجهات الحكومية والأماكن العامة لدعم مستشفيات المنطقة بكميات من الدم لصالح المرضى، ولدعم مستشفيات منطقتَي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتعزيز مخزونهما في موسم العمرة والزيارة؛ حيث تختتم الحملة في شهر رمضان المقبل.

ونوه التويجري إلى دعم أمير المنطقة ونائبه، واهتمامهما بالخدمات الصحية، ولجهود المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وحرصهما على دعم كافة البرامج والمبادرات التطويرية، مؤكدًا أن وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بمنطقة الرياض لا تتوانى في إطلاق مثل هذه الحملات الصحية والوطنية المهمة.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
05:57 PM

انطلاق حملة 100 يوم للتبرع بالدم لدعم مستشفيات الرياض

دشنها نائب أمير المنطقة في عدة جهات حكومية وأماكن عامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم؛ حملة "100 يوم للتبرع بالدم"، التي تنظّمها صحة الرياض كمبادرة نوعية، وستجوب جميع محافظات منطقة الرياض خلال 100 يوم.

وأوضح مدير عام صحة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري؛ أن التبرع بالدم إحدى المبادرات الإنسانية النبيلة، التي تجسّد روح التعاون بين أفراد المجتمع؛ وهي من أوجه العطاء الذي يُسهم بإنقاذ حياة العديد من المرضى.

وأضاف الدكتور التويجري أن هذه الحملة ستستمرّ في عدد من الجهات الحكومية والأماكن العامة لدعم مستشفيات المنطقة بكميات من الدم لصالح المرضى، ولدعم مستشفيات منطقتَي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتعزيز مخزونهما في موسم العمرة والزيارة؛ حيث تختتم الحملة في شهر رمضان المقبل.

ونوه التويجري إلى دعم أمير المنطقة ونائبه، واهتمامهما بالخدمات الصحية، ولجهود المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وحرصهما على دعم كافة البرامج والمبادرات التطويرية، مؤكدًا أن وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بمنطقة الرياض لا تتوانى في إطلاق مثل هذه الحملات الصحية والوطنية المهمة.

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