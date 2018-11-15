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"مدني المدينة": استمرار الحالة الجوية وتأثر الكثير من أجزاء المنطقة بالأمطار والسيول

"الجهني" يحذر: ابتعدوا عن الأودية ومجاري السيول ولا تجازفوا بالنزول إليها

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الإخوة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر عند التنزه نهاية الأسبوع، حيث تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الحالة الجوية الماطرة وتأثر كثير من أجزاء المنطقة بالأمطار والسيول مما قد يعرضهم للأخطار.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أنه على الجميع الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطعها أو النزول إليها واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال أثناء الاستمتاع بالطبيعة والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة والدحول والكهوف المائية الأرضية في الحرات وعدم الاقتراب من السدود لارتفاع منسوب المياه فيها مما يشكل خطرًا عليهم والابتعاد عن المناطق المحيطة بالسدود والشلالات في أعالي الجبال أو الجلوس أسفلها لاحتمال انجراف التربة والصخور منها.

وأهاب "الجهني" بقائدي المركبات بالانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر والمحافظة على أبنائهم ومتابعتهم واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.


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"مدني المدينة": استمرار الحالة الجوية وتأثر الكثير من أجزاء المنطقة بالأمطار والسيول
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الإخوة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر عند التنزه نهاية الأسبوع، حيث تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الحالة الجوية الماطرة وتأثر كثير من أجزاء المنطقة بالأمطار والسيول مما قد يعرضهم للأخطار.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أنه على الجميع الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطعها أو النزول إليها واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال أثناء الاستمتاع بالطبيعة والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة والدحول والكهوف المائية الأرضية في الحرات وعدم الاقتراب من السدود لارتفاع منسوب المياه فيها مما يشكل خطرًا عليهم والابتعاد عن المناطق المحيطة بالسدود والشلالات في أعالي الجبال أو الجلوس أسفلها لاحتمال انجراف التربة والصخور منها.

وأهاب "الجهني" بقائدي المركبات بالانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر والمحافظة على أبنائهم ومتابعتهم واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.


15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
12:14 AM

"مدني المدينة": استمرار الحالة الجوية وتأثر الكثير من أجزاء المنطقة بالأمطار والسيول

"الجهني" يحذر: ابتعدوا عن الأودية ومجاري السيول ولا تجازفوا بالنزول إليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الإخوة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر عند التنزه نهاية الأسبوع، حيث تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الحالة الجوية الماطرة وتأثر كثير من أجزاء المنطقة بالأمطار والسيول مما قد يعرضهم للأخطار.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أنه على الجميع الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطعها أو النزول إليها واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال أثناء الاستمتاع بالطبيعة والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة والدحول والكهوف المائية الأرضية في الحرات وعدم الاقتراب من السدود لارتفاع منسوب المياه فيها مما يشكل خطرًا عليهم والابتعاد عن المناطق المحيطة بالسدود والشلالات في أعالي الجبال أو الجلوس أسفلها لاحتمال انجراف التربة والصخور منها.

وأهاب "الجهني" بقائدي المركبات بالانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر والمحافظة على أبنائهم ومتابعتهم واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.


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