وأتت الموافقة فيما تواجه الصين منذ أسابيع عدة، بعض بؤر الإصابة الصغيرة، ومع أن رقعة هذه البؤر محصورة إلا أن السلطات الصحية تشهد تعبئة بسبب رصد إصابات عدة بالمتحورة أوميكرون.

ولم تسمح الصين حتى الآن بأي لقاح أجنبي مضاد لفيروس كورونا.

وأضافت أن وصف هذا الدواء سيحصر في المرضى الذين قد يصابون بشكل حاد من "كوفيد-19".

وذكرت الوكالة الصينية للمواد الطبية أنها وافقت على الدواء بشروط، وفقاً لـ"فرانس 24".

وافقت الوكالة الصينية للأدوية، اليوم (السبت) على استخدام عقار فايزر لمعالجة مرض "كوفيد-19"، فيما تبقى اللقاحات الأجنبية تنتظر الضوء الأخضر في هذا البلد.

أول لقاح أجنبي.. الصين توافق على استخدام عقار فايزر في معالجة "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-12 وافقت الوكالة الصينية للأدوية، اليوم (السبت) على استخدام عقار فايزر لمعالجة مرض "كوفيد-19"، فيما تبقى اللقاحات الأجنبية تنتظر الضوء الأخضر في هذا البلد. وذكرت الوكالة الصينية للمواد الطبية أنها وافقت على الدواء بشروط، وفقاً لـ"فرانس 24". وأضافت أن وصف هذا الدواء سيحصر في المرضى الذين قد يصابون بشكل حاد من "كوفيد-19". ولم تسمح الصين حتى الآن بأي لقاح أجنبي مضاد لفيروس كورونا. وأتت الموافقة فيما تواجه الصين منذ أسابيع عدة، بعض بؤر الإصابة الصغيرة، ومع أن رقعة هذه البؤر محصورة إلا أن السلطات الصحية تشهد تعبئة بسبب رصد إصابات عدة بالمتحورة أوميكرون.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443 05:16 PM

أول لقاح أجنبي.. الصين توافق على استخدام عقار فايزر في معالجة "كورونا" يحصر الاستعمال في المرضى المصابين بأعراض حادة





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وافقت الوكالة الصينية للأدوية، اليوم (السبت) على استخدام عقار فايزر لمعالجة مرض "كوفيد-19"، فيما تبقى اللقاحات الأجنبية تنتظر الضوء الأخضر في هذا البلد.

وذكرت الوكالة الصينية للمواد الطبية أنها وافقت على الدواء بشروط، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن وصف هذا الدواء سيحصر في المرضى الذين قد يصابون بشكل حاد من "كوفيد-19".

ولم تسمح الصين حتى الآن بأي لقاح أجنبي مضاد لفيروس كورونا.

وأتت الموافقة فيما تواجه الصين منذ أسابيع عدة، بعض بؤر الإصابة الصغيرة، ومع أن رقعة هذه البؤر محصورة إلا أن السلطات الصحية تشهد تعبئة بسبب رصد إصابات عدة بالمتحورة أوميكرون.