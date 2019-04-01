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الرياض.. "بجيلة" التطوعي ينفّذ برنامج التعليم بالترفيه لنزلاء التأهيل الشامل

أقام فريق بجيلة التطوعي التابع لملتقى بني مالك الرياض، برنامج التعليم بالترفيه لفئة نزلاء مركز التأهيل الشامل بالرياض، بمقر وقف ديوانية آل حسين التاريخية؛ نظرًا لقلة البرامج لهذه الفئة المستهدفة، وتحقيق الدمج الاجتماعي الأمثل لهم، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

بلغ عدد الحضور ما يقارب 40 شخصًا، وبدأ البرنامج بالتعريف عن الفريق والبرامج المقدمة خلال هذا العام الدراسي 1439- 1440هـ، ثم فقرة من فريق تطوعي متخصص في التربية الخاصة، ثم فقرة منافسات حركية، وختامًا وجبة العشاء.

وكانت جميع المشاركات في الأنشطة مشتركة بين الفئة المستهدفة والمتطوعين؛ لتحقيق الدمج الاجتماعي للفئة المستهدفة.

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الرياض.. "بجيلة" التطوعي ينفّذ برنامج التعليم بالترفيه لنزلاء التأهيل الشامل
سبق

أقام فريق بجيلة التطوعي التابع لملتقى بني مالك الرياض، برنامج التعليم بالترفيه لفئة نزلاء مركز التأهيل الشامل بالرياض، بمقر وقف ديوانية آل حسين التاريخية؛ نظرًا لقلة البرامج لهذه الفئة المستهدفة، وتحقيق الدمج الاجتماعي الأمثل لهم، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

بلغ عدد الحضور ما يقارب 40 شخصًا، وبدأ البرنامج بالتعريف عن الفريق والبرامج المقدمة خلال هذا العام الدراسي 1439- 1440هـ، ثم فقرة من فريق تطوعي متخصص في التربية الخاصة، ثم فقرة منافسات حركية، وختامًا وجبة العشاء.

وكانت جميع المشاركات في الأنشطة مشتركة بين الفئة المستهدفة والمتطوعين؛ لتحقيق الدمج الاجتماعي للفئة المستهدفة.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
09:48 AM

الرياض.. "بجيلة" التطوعي ينفّذ برنامج التعليم بالترفيه لنزلاء التأهيل الشامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام فريق بجيلة التطوعي التابع لملتقى بني مالك الرياض، برنامج التعليم بالترفيه لفئة نزلاء مركز التأهيل الشامل بالرياض، بمقر وقف ديوانية آل حسين التاريخية؛ نظرًا لقلة البرامج لهذه الفئة المستهدفة، وتحقيق الدمج الاجتماعي الأمثل لهم، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

بلغ عدد الحضور ما يقارب 40 شخصًا، وبدأ البرنامج بالتعريف عن الفريق والبرامج المقدمة خلال هذا العام الدراسي 1439- 1440هـ، ثم فقرة من فريق تطوعي متخصص في التربية الخاصة، ثم فقرة منافسات حركية، وختامًا وجبة العشاء.

وكانت جميع المشاركات في الأنشطة مشتركة بين الفئة المستهدفة والمتطوعين؛ لتحقيق الدمج الاجتماعي للفئة المستهدفة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,968
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,240
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,078
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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29,918

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