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تقويم التعليم تمنح "الاعتماد المؤسسي" لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

العامودي: يمثل حافزاً لباقي الوحدات التدريبية بالمنطقة للحصول على هذه الشهادة

حصلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة على شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، إذ جاءت ضمن 18 منشأة تدريبية تنوعت ما بين كليات للبنين وللبنات ومعاهد صناعية ومعاهد للشراكات الإستراتيجية، حصلت جميعها على الاعتماد المؤسسي.

وأكد عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة المهندس فهد بن عبود العامودي، أن حصول كلية الاتصالات والإلكترونيات على شهادة الاعتماد المؤسسي يمثل حافزاً لباقي الوحدات التدريبية بالمنطقة للحصول على هذه الشهادة المتميزة، كما من شأنه تعزيز جودة وكفاءة التدريب في مختلف المنشآت التدريبية.

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تقويم التعليم تمنح "الاعتماد المؤسسي" لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة
سبق

حصلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة على شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، إذ جاءت ضمن 18 منشأة تدريبية تنوعت ما بين كليات للبنين وللبنات ومعاهد صناعية ومعاهد للشراكات الإستراتيجية، حصلت جميعها على الاعتماد المؤسسي.

وأكد عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة المهندس فهد بن عبود العامودي، أن حصول كلية الاتصالات والإلكترونيات على شهادة الاعتماد المؤسسي يمثل حافزاً لباقي الوحدات التدريبية بالمنطقة للحصول على هذه الشهادة المتميزة، كما من شأنه تعزيز جودة وكفاءة التدريب في مختلف المنشآت التدريبية.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
11:40 AM

تقويم التعليم تمنح "الاعتماد المؤسسي" لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

العامودي: يمثل حافزاً لباقي الوحدات التدريبية بالمنطقة للحصول على هذه الشهادة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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حصلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة على شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، إذ جاءت ضمن 18 منشأة تدريبية تنوعت ما بين كليات للبنين وللبنات ومعاهد صناعية ومعاهد للشراكات الإستراتيجية، حصلت جميعها على الاعتماد المؤسسي.

وأكد عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة المهندس فهد بن عبود العامودي، أن حصول كلية الاتصالات والإلكترونيات على شهادة الاعتماد المؤسسي يمثل حافزاً لباقي الوحدات التدريبية بالمنطقة للحصول على هذه الشهادة المتميزة، كما من شأنه تعزيز جودة وكفاءة التدريب في مختلف المنشآت التدريبية.

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