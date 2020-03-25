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بعد أشهر من فرضها .. الصين ترفع الإجراءات الصارمة عن مركز وباء كورونا

السلطات الصحية: لم تسجل أي إصابة محلية جديدة خلال 24 ساعة في البلاد

رفعت الصين، اليوم، الإجراءات الصارمة التي فُرضت منذ أشهر في إقليم هوبي الصيني؛ مركز وباء فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص في العالم منذ ديسمبر الماضي.

وقالت السلطات الصحية الوطنية، إنه لم تسجل أي إصابة محلية جديدة خلال 24 ساعة في الصين، لكن هناك 47 إصابة "مستوردة" من الخارج خلال الفترة نفسها.

وسجلت أربع وفيات جديدة خلال 24 ساعة؛ بينها ثلاث في هوبي؛ الإقليم الواقع في وسط الصين وكانت عاصمته ووهان أول مدينة سُجّلت فيها إصابات بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد الصين بكين

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بعد أشهر من فرضها .. الصين ترفع الإجراءات الصارمة عن مركز وباء كورونا
سبق

رفعت الصين، اليوم، الإجراءات الصارمة التي فُرضت منذ أشهر في إقليم هوبي الصيني؛ مركز وباء فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص في العالم منذ ديسمبر الماضي.

وقالت السلطات الصحية الوطنية، إنه لم تسجل أي إصابة محلية جديدة خلال 24 ساعة في الصين، لكن هناك 47 إصابة "مستوردة" من الخارج خلال الفترة نفسها.

وسجلت أربع وفيات جديدة خلال 24 ساعة؛ بينها ثلاث في هوبي؛ الإقليم الواقع في وسط الصين وكانت عاصمته ووهان أول مدينة سُجّلت فيها إصابات بالفيروس.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:16 AM

بعد أشهر من فرضها .. الصين ترفع الإجراءات الصارمة عن مركز وباء كورونا

السلطات الصحية: لم تسجل أي إصابة محلية جديدة خلال 24 ساعة في البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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6,284

رفعت الصين، اليوم، الإجراءات الصارمة التي فُرضت منذ أشهر في إقليم هوبي الصيني؛ مركز وباء فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص في العالم منذ ديسمبر الماضي.

وقالت السلطات الصحية الوطنية، إنه لم تسجل أي إصابة محلية جديدة خلال 24 ساعة في الصين، لكن هناك 47 إصابة "مستوردة" من الخارج خلال الفترة نفسها.

وسجلت أربع وفيات جديدة خلال 24 ساعة؛ بينها ثلاث في هوبي؛ الإقليم الواقع في وسط الصين وكانت عاصمته ووهان أول مدينة سُجّلت فيها إصابات بالفيروس.

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