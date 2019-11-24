"صحة جازان": نجاح عملية جراحية طارئة لاستئصال ورم في القولون المستعرض

دون أي مضاعفات للمريض

قالت "صحة جازان": إن أطباء الجراحة العامة تمكنوا من استئصال ورم في القولون المستعرض مع وجود بعض الالتصاقات لمريض كان يعاني من انسداد جزئي في الأمعاء، وذلك في عملية جراحية طارئة تكللت بالنجاح.

وفي التفاصيل، قال قسم الطوارئ بمستشفى "فيفا" العام، إنه استقبل مريضًا يبلغ من العمر 14 سنة، وكان يعاني من آلام حادة في البطن، وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة له من قبل أطباء الجراحة العامة تبين وجود انسداد جزئي في الأمعاء مع التهاب بريتوني.

وأوضحت أنه على إثر ذلك تقرر إجراء عملية جراحية طارئة للمريض تم فيها استكشاف البطن وإزالة ورم من القولون المستعرض مع قطع والصاق للقولون من دون حدوث أي مضاعفات.

وبيّنت أن المريض خضع للمتابعة الطبية بقسم التنويم حتى تحسنت حالته الصحية وغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء.