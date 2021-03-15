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إطلاق مبادرة "صُنّاع السياحة".. 6 ندوات تقام عن بُعد شهرياً على مدى 6 أشهر

لدعم القطاع الخاص ضمن مساعي الهيئة لتطوير وتهيئة البيئة لنمو وازدهار الأعمال

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، مبادرة جديدة تحت شعار "صُنّاع السياحة" تسعى من خلالها لدعم شركائها في القطاع الخاص وتمكينهم من النمو وتحقيق مستهدفاتهم في سوق العمل، وذلك عبر ست ندوات تُقام عن بُعد شهرياً على مدى ستة أشهر.

تأتي مبادرة الهيئة السعودية للسياحة في إطار مساعيها لتطوير وتهيئة البيئة المثالية لنمو وازدهار الأعمال، وإلهام منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة لإدراك الفرص المتاحة في القطاع السياحي، وتمكينهم من رفع مستوى الأداء والاحترافية وجني مزيد من الفوائد والعوائد الاقتصادية.

وعُقدت الندوة الأولى تحت عنوان "مستقبل قطاع السفر والسياحة" بمشاركة عدد من القيادات والمتخصصين، كان من بينهم نائب رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" نور نقلي؛ ومدير عام الشراكات للقطاع الخاص في الهيئة السعودية للسياحة عبدالرحمن بخش؛ ناقشوا من خلالها آخر مستجدات القطاع السياحي، وضرورة تكيف شركات ورواد الأعمال مع التحديات المختلفة من أجل استدامة النمو والتطور.

وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية، فهد حميد الدين؛ أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إلهام شركائها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص لإدراك حجم الفرص الاستثمارية الهائلة التي يوفرها القطاع السياحي، ومواكبة الحراك المستمر في هذا القطاع الحيوي، وحتمية التكيف مع التحديات لتلبية متطلبات العملاء، وضرورة الابتكار من أجل التطور والنمو.

يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة دشّنت الموقع الرسمي لمبادرة "صُناع السياحة"، وسيتم بث الندوة التالية بعنوان "إستراتيجية التسعير والمبيعات" يوم الأربعاء 17 مارس، في الساعة السابعة مساءً، وللاطلاع على مزيد من المعلومات والتسجيل في هذه الندوة يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.tourismshapers.com.

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إطلاق مبادرة "صُنّاع السياحة".. 6 ندوات تقام عن بُعد شهرياً على مدى 6 أشهر
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، مبادرة جديدة تحت شعار "صُنّاع السياحة" تسعى من خلالها لدعم شركائها في القطاع الخاص وتمكينهم من النمو وتحقيق مستهدفاتهم في سوق العمل، وذلك عبر ست ندوات تُقام عن بُعد شهرياً على مدى ستة أشهر.

تأتي مبادرة الهيئة السعودية للسياحة في إطار مساعيها لتطوير وتهيئة البيئة المثالية لنمو وازدهار الأعمال، وإلهام منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة لإدراك الفرص المتاحة في القطاع السياحي، وتمكينهم من رفع مستوى الأداء والاحترافية وجني مزيد من الفوائد والعوائد الاقتصادية.

وعُقدت الندوة الأولى تحت عنوان "مستقبل قطاع السفر والسياحة" بمشاركة عدد من القيادات والمتخصصين، كان من بينهم نائب رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" نور نقلي؛ ومدير عام الشراكات للقطاع الخاص في الهيئة السعودية للسياحة عبدالرحمن بخش؛ ناقشوا من خلالها آخر مستجدات القطاع السياحي، وضرورة تكيف شركات ورواد الأعمال مع التحديات المختلفة من أجل استدامة النمو والتطور.

وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية، فهد حميد الدين؛ أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إلهام شركائها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص لإدراك حجم الفرص الاستثمارية الهائلة التي يوفرها القطاع السياحي، ومواكبة الحراك المستمر في هذا القطاع الحيوي، وحتمية التكيف مع التحديات لتلبية متطلبات العملاء، وضرورة الابتكار من أجل التطور والنمو.

يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة دشّنت الموقع الرسمي لمبادرة "صُناع السياحة"، وسيتم بث الندوة التالية بعنوان "إستراتيجية التسعير والمبيعات" يوم الأربعاء 17 مارس، في الساعة السابعة مساءً، وللاطلاع على مزيد من المعلومات والتسجيل في هذه الندوة يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.tourismshapers.com.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
01:30 PM

إطلاق مبادرة "صُنّاع السياحة".. 6 ندوات تقام عن بُعد شهرياً على مدى 6 أشهر

لدعم القطاع الخاص ضمن مساعي الهيئة لتطوير وتهيئة البيئة لنمو وازدهار الأعمال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، مبادرة جديدة تحت شعار "صُنّاع السياحة" تسعى من خلالها لدعم شركائها في القطاع الخاص وتمكينهم من النمو وتحقيق مستهدفاتهم في سوق العمل، وذلك عبر ست ندوات تُقام عن بُعد شهرياً على مدى ستة أشهر.

تأتي مبادرة الهيئة السعودية للسياحة في إطار مساعيها لتطوير وتهيئة البيئة المثالية لنمو وازدهار الأعمال، وإلهام منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة لإدراك الفرص المتاحة في القطاع السياحي، وتمكينهم من رفع مستوى الأداء والاحترافية وجني مزيد من الفوائد والعوائد الاقتصادية.

وعُقدت الندوة الأولى تحت عنوان "مستقبل قطاع السفر والسياحة" بمشاركة عدد من القيادات والمتخصصين، كان من بينهم نائب رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" نور نقلي؛ ومدير عام الشراكات للقطاع الخاص في الهيئة السعودية للسياحة عبدالرحمن بخش؛ ناقشوا من خلالها آخر مستجدات القطاع السياحي، وضرورة تكيف شركات ورواد الأعمال مع التحديات المختلفة من أجل استدامة النمو والتطور.

وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية، فهد حميد الدين؛ أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إلهام شركائها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص لإدراك حجم الفرص الاستثمارية الهائلة التي يوفرها القطاع السياحي، ومواكبة الحراك المستمر في هذا القطاع الحيوي، وحتمية التكيف مع التحديات لتلبية متطلبات العملاء، وضرورة الابتكار من أجل التطور والنمو.

يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة دشّنت الموقع الرسمي لمبادرة "صُناع السياحة"، وسيتم بث الندوة التالية بعنوان "إستراتيجية التسعير والمبيعات" يوم الأربعاء 17 مارس، في الساعة السابعة مساءً، وللاطلاع على مزيد من المعلومات والتسجيل في هذه الندوة يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.tourismshapers.com.

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