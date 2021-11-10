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منظّم المياه يطلق حملته التعريفية "عشانك"

يلقي الضوء على أهم خدماته المقدمة لمزودي الخدمة والمستفيدين

أطلق منظّم المياه اليوم حملته التعريفية "عشانك"؛ للتعريف بمنظّم المياه وأهم خدماته المقدمة لمزودي خدمة المياه والمستفيدين بالمملكة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المياه.


وأشار المنظّم إلى أنه يمكن للمستفيدين ومزودي خدمات المياه التواصل عبر منصة "تصعيد الشكاوى" أو على حساب تويتر @REGULATOR_WATER أو على الرقم الموحد 939؛ لتحقيق التوعية الشاملة على أكمل وجه بما يحفظ حقوقهم وواجباتهم, داعية إلى الاطلاع على أول دليل لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة، والذي يُعد المرجع الأساس لمقدمي الخدمة عبر الرابط التالي : https://bit.ly/3stvuSc.


وتشمل مهام منظّم المياه: متابعة أداء مزودي الخدمة في توفير إمدادات المياه بشكل آمن، وموثوقية، وضمان تحقيق الجودة لحصول كل مستفيد على المياه بما يكفل حماية حقوق الجميع.

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منظّم المياه يطلق حملته التعريفية "عشانك"
سبق

أطلق منظّم المياه اليوم حملته التعريفية "عشانك"؛ للتعريف بمنظّم المياه وأهم خدماته المقدمة لمزودي خدمة المياه والمستفيدين بالمملكة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المياه.


وأشار المنظّم إلى أنه يمكن للمستفيدين ومزودي خدمات المياه التواصل عبر منصة "تصعيد الشكاوى" أو على حساب تويتر @REGULATOR_WATER أو على الرقم الموحد 939؛ لتحقيق التوعية الشاملة على أكمل وجه بما يحفظ حقوقهم وواجباتهم, داعية إلى الاطلاع على أول دليل لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة، والذي يُعد المرجع الأساس لمقدمي الخدمة عبر الرابط التالي : https://bit.ly/3stvuSc.


وتشمل مهام منظّم المياه: متابعة أداء مزودي الخدمة في توفير إمدادات المياه بشكل آمن، وموثوقية، وضمان تحقيق الجودة لحصول كل مستفيد على المياه بما يكفل حماية حقوق الجميع.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
07:42 PM

منظّم المياه يطلق حملته التعريفية "عشانك"

يلقي الضوء على أهم خدماته المقدمة لمزودي الخدمة والمستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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12,212

أطلق منظّم المياه اليوم حملته التعريفية "عشانك"؛ للتعريف بمنظّم المياه وأهم خدماته المقدمة لمزودي خدمة المياه والمستفيدين بالمملكة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المياه.


وأشار المنظّم إلى أنه يمكن للمستفيدين ومزودي خدمات المياه التواصل عبر منصة "تصعيد الشكاوى" أو على حساب تويتر @REGULATOR_WATER أو على الرقم الموحد 939؛ لتحقيق التوعية الشاملة على أكمل وجه بما يحفظ حقوقهم وواجباتهم, داعية إلى الاطلاع على أول دليل لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة، والذي يُعد المرجع الأساس لمقدمي الخدمة عبر الرابط التالي : https://bit.ly/3stvuSc.


وتشمل مهام منظّم المياه: متابعة أداء مزودي الخدمة في توفير إمدادات المياه بشكل آمن، وموثوقية، وضمان تحقيق الجودة لحصول كل مستفيد على المياه بما يكفل حماية حقوق الجميع.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,311
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,076
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38 مليار ..

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