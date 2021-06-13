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"الاتحاد" يعلن انتهاء أزمة "رومارينهو".. واللاعب يرد: مشتاق لرؤية الجماهير

بعد تدخّل مدرب الفريق "كاريلي"

أنهت إدارة نادي الاتحاد الخلاف مع المحترف البرازيلي رومارينهو، اليوم السبت، حيث وجّه اللاعب رسالة لجماهير النادي، مؤكداً من خلالها البقاء ضمن صفوف الفريق الكروي الأول.

ومن خلال مقطع فيديو للاعب، أشار من خلاله إلى أنه بخير، متمنياً مرور جائحة كورونا بسلام من أجل العودة واللقاء بالجماهير.

الجدير بالذكر أن "رومارينهو" كان يسعى لفسخ عقده مع "الاتحاد"؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، مهدداً باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكن تحركات إدارة النادي نجحت في حل الأزمة، بعد أن كلفت مدير الفريق الفني "كاريلي" بالتواصل مع اللاعب، والأخير نجح في احتواء الأزمة بين الطرفين، والوصول لحل مُرضٍ للطرفين، وهو جدولة مستحقات اللاعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتحاد" يعلن انتهاء أزمة "رومارينهو".. واللاعب يرد: مشتاق لرؤية الجماهير
سبق

أنهت إدارة نادي الاتحاد الخلاف مع المحترف البرازيلي رومارينهو، اليوم السبت، حيث وجّه اللاعب رسالة لجماهير النادي، مؤكداً من خلالها البقاء ضمن صفوف الفريق الكروي الأول.

ومن خلال مقطع فيديو للاعب، أشار من خلاله إلى أنه بخير، متمنياً مرور جائحة كورونا بسلام من أجل العودة واللقاء بالجماهير.

الجدير بالذكر أن "رومارينهو" كان يسعى لفسخ عقده مع "الاتحاد"؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، مهدداً باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكن تحركات إدارة النادي نجحت في حل الأزمة، بعد أن كلفت مدير الفريق الفني "كاريلي" بالتواصل مع اللاعب، والأخير نجح في احتواء الأزمة بين الطرفين، والوصول لحل مُرضٍ للطرفين، وهو جدولة مستحقات اللاعب.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
07:27 PM

"الاتحاد" يعلن انتهاء أزمة "رومارينهو".. واللاعب يرد: مشتاق لرؤية الجماهير

بعد تدخّل مدرب الفريق "كاريلي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أنهت إدارة نادي الاتحاد الخلاف مع المحترف البرازيلي رومارينهو، اليوم السبت، حيث وجّه اللاعب رسالة لجماهير النادي، مؤكداً من خلالها البقاء ضمن صفوف الفريق الكروي الأول.

ومن خلال مقطع فيديو للاعب، أشار من خلاله إلى أنه بخير، متمنياً مرور جائحة كورونا بسلام من أجل العودة واللقاء بالجماهير.

الجدير بالذكر أن "رومارينهو" كان يسعى لفسخ عقده مع "الاتحاد"؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، مهدداً باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكن تحركات إدارة النادي نجحت في حل الأزمة، بعد أن كلفت مدير الفريق الفني "كاريلي" بالتواصل مع اللاعب، والأخير نجح في احتواء الأزمة بين الطرفين، والوصول لحل مُرضٍ للطرفين، وهو جدولة مستحقات اللاعب.

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