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"صحة جدة" تكلف 35 موظفًا بالعمل بمحجرين صحيين بفندقين

استكمالاً لما تتطلبه مصلحة العمل في مواجهة فيروس كورونا

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، قرارًا بتكليف 16 موظفًا ما بين أطباء وطبيبات وهيئة تمريض وإداريين بالعمل بالمحجر الصحي بأحد الفنادق بجدة وعين تهاني عبدالرحمن فلمبان مشرف المحجر الصحي.

كما أصدر مدير صحة جدة قرارًا آخر بتعيين 19 موظفًا ما بين أطباء وهيئة تمريض وإداريين وفني إحصاء وفني إمداد بالعمل بمحجر صحي بفندق آخر في جدة وعين الدكتور محمد مساعد الزهراني مشرفًا على الحجر الصحي.

ويأتي ذلك استكمالاً لما تقدمه صحة جدة في مواجهة جائحة كورونا ولما تتطلبه مصلحة العمل.

فيروس كورونا الجديد

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"صحة جدة" تكلف 35 موظفًا بالعمل بمحجرين صحيين بفندقين
سبق

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، قرارًا بتكليف 16 موظفًا ما بين أطباء وطبيبات وهيئة تمريض وإداريين بالعمل بالمحجر الصحي بأحد الفنادق بجدة وعين تهاني عبدالرحمن فلمبان مشرف المحجر الصحي.

كما أصدر مدير صحة جدة قرارًا آخر بتعيين 19 موظفًا ما بين أطباء وهيئة تمريض وإداريين وفني إحصاء وفني إمداد بالعمل بمحجر صحي بفندق آخر في جدة وعين الدكتور محمد مساعد الزهراني مشرفًا على الحجر الصحي.

ويأتي ذلك استكمالاً لما تقدمه صحة جدة في مواجهة جائحة كورونا ولما تتطلبه مصلحة العمل.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
01:51 AM

"صحة جدة" تكلف 35 موظفًا بالعمل بمحجرين صحيين بفندقين

استكمالاً لما تتطلبه مصلحة العمل في مواجهة فيروس كورونا

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عبدالله الراجحي - جدة
0
678

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، قرارًا بتكليف 16 موظفًا ما بين أطباء وطبيبات وهيئة تمريض وإداريين بالعمل بالمحجر الصحي بأحد الفنادق بجدة وعين تهاني عبدالرحمن فلمبان مشرف المحجر الصحي.

كما أصدر مدير صحة جدة قرارًا آخر بتعيين 19 موظفًا ما بين أطباء وهيئة تمريض وإداريين وفني إحصاء وفني إمداد بالعمل بمحجر صحي بفندق آخر في جدة وعين الدكتور محمد مساعد الزهراني مشرفًا على الحجر الصحي.

ويأتي ذلك استكمالاً لما تقدمه صحة جدة في مواجهة جائحة كورونا ولما تتطلبه مصلحة العمل.

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