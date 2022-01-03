"الأرصاد" ينبّه مناطق نجران وعسير وحائل.. أمطار وضباب ورياح

تتفاوت في أوقاتها وتشمل محافظات تابعة ويستمر أقصاها لـ 10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عدداً من التنبيهات؛ حيث نبّه إلى تشكّل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي خباش وشرورة، وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.

ونبّه المركز لهطول أمطار رعدية على المحافظات الشمالية لمنطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، مشيراًإلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما أصدر تنبيهاً عن تكونّ أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مبيناً أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 5 مساءً.

كما نبّه بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة حائل ومحافظاتها، بتكوّن الضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 صباحاً.