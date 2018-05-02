"القحطاني" عضواً بمجلس إدارة المعهد العقاري السّعودي

أصدر وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد العقاري السعودي مكون من تسعة أعضاء برئاسة محافظ الهيئة العامة للعقار, وقد تم تعيين رجل الأعمال عبدالهادي بن فهد القحطاني عضواً في مجلس الإدارة.

القحطاني حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية في مدينة الخبر، كما شغل عدد من المناصب في شركات عقارية أخرى أهلته ليكون أحد الخبراء العقاريين على مستوى المملكة.

يذكر أن إنشاء المعهد العقاري السعودي يهدف لإعداد وتنفيذ دورات وبرامج تدريبية احترافية لتأهيل العاملين والمتعاملين في القطاع العقاري داخل وخارج المملكة، كما يهدف للمشاركة في المؤتمرات والندوات العقارية والتفاعل مع مختلف الجهات التعليمية والحكومية للمساهمة في تطوير وتحديث القطاع العقاري عموماً.