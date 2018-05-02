النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القحطاني" عضواً بمجلس إدارة المعهد العقاري السّعودي

أصدر وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد العقاري السعودي مكون من تسعة أعضاء برئاسة محافظ الهيئة العامة للعقار, وقد تم تعيين رجل الأعمال عبدالهادي بن فهد القحطاني عضواً في مجلس الإدارة.

القحطاني حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية في مدينة الخبر، كما شغل عدد من المناصب في شركات عقارية أخرى أهلته ليكون أحد الخبراء العقاريين على مستوى المملكة.

يذكر أن إنشاء المعهد العقاري السعودي يهدف لإعداد وتنفيذ دورات وبرامج تدريبية احترافية لتأهيل العاملين والمتعاملين في القطاع العقاري داخل وخارج المملكة، كما يهدف للمشاركة في المؤتمرات والندوات العقارية والتفاعل مع مختلف الجهات التعليمية والحكومية للمساهمة في تطوير وتحديث القطاع العقاري عموماً.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"القحطاني" عضواً بمجلس إدارة المعهد العقاري السّعودي
سبق

أصدر وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد العقاري السعودي مكون من تسعة أعضاء برئاسة محافظ الهيئة العامة للعقار, وقد تم تعيين رجل الأعمال عبدالهادي بن فهد القحطاني عضواً في مجلس الإدارة.

القحطاني حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية في مدينة الخبر، كما شغل عدد من المناصب في شركات عقارية أخرى أهلته ليكون أحد الخبراء العقاريين على مستوى المملكة.

يذكر أن إنشاء المعهد العقاري السعودي يهدف لإعداد وتنفيذ دورات وبرامج تدريبية احترافية لتأهيل العاملين والمتعاملين في القطاع العقاري داخل وخارج المملكة، كما يهدف للمشاركة في المؤتمرات والندوات العقارية والتفاعل مع مختلف الجهات التعليمية والحكومية للمساهمة في تطوير وتحديث القطاع العقاري عموماً.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
08:47 PM

"القحطاني" عضواً بمجلس إدارة المعهد العقاري السّعودي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
120

أصدر وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد العقاري السعودي مكون من تسعة أعضاء برئاسة محافظ الهيئة العامة للعقار, وقد تم تعيين رجل الأعمال عبدالهادي بن فهد القحطاني عضواً في مجلس الإدارة.

القحطاني حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية في مدينة الخبر، كما شغل عدد من المناصب في شركات عقارية أخرى أهلته ليكون أحد الخبراء العقاريين على مستوى المملكة.

يذكر أن إنشاء المعهد العقاري السعودي يهدف لإعداد وتنفيذ دورات وبرامج تدريبية احترافية لتأهيل العاملين والمتعاملين في القطاع العقاري داخل وخارج المملكة، كما يهدف للمشاركة في المؤتمرات والندوات العقارية والتفاعل مع مختلف الجهات التعليمية والحكومية للمساهمة في تطوير وتحديث القطاع العقاري عموماً.

شارك برأيك
72
468

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,470
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,206
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,216
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,341

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة