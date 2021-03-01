النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمير "عبدالله بن بندر" يلتقي سفير فرنسا لدى السعودية

بحثا عددًا من المواضيع المشتركة

استقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، اليوم في الرياض سفير الجمهورية الفرنسية لدى السعودية "لودوفيك بوي"، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالسعودية العميد ركن "جان كريستوف غرديه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأمير "عبدالله بن بندر" يلتقي سفير فرنسا لدى السعودية
سبق

استقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، اليوم في الرياض سفير الجمهورية الفرنسية لدى السعودية "لودوفيك بوي"، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالسعودية العميد ركن "جان كريستوف غرديه.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
08:25 PM

الأمير "عبدالله بن بندر" يلتقي سفير فرنسا لدى السعودية

بحثا عددًا من المواضيع المشتركة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
178

استقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، اليوم في الرياض سفير الجمهورية الفرنسية لدى السعودية "لودوفيك بوي"، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالسعودية العميد ركن "جان كريستوف غرديه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,566
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,839
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,394
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,921

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة