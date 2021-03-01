وحضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالسعودية العميد ركن "جان كريستوف غرديه.

استقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، اليوم في الرياض سفير الجمهورية الفرنسية لدى السعودية "لودوفيك بوي"، والوفد المرافق له.

الأمير "عبدالله بن بندر" يلتقي سفير فرنسا لدى السعودية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-01 استقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، اليوم في الرياض سفير الجمهورية الفرنسية لدى السعودية "لودوفيك بوي"، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالسعودية العميد ركن "جان كريستوف غرديه.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442 08:25 PM

الأمير "عبدالله بن بندر" يلتقي سفير فرنسا لدى السعودية بحثا عددًا من المواضيع المشتركة





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استقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، اليوم في الرياض سفير الجمهورية الفرنسية لدى السعودية "لودوفيك بوي"، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالسعودية العميد ركن "جان كريستوف غرديه.